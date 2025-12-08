Madonna, en la nueva campaña de Dolce & Gabbana

Los rumores en torno al nuevo disco de Madonna están totalmente desbocados en foros sobre la artista. Los últimos chascarrillos, no confirmados por ninguna fuente oficial, apuntan a que la cantante habría grabado una versión de ‘Pensiero stupendo’ de Patty Pravo que podría escucharse en un anuncio de Dolce & Gabbana a partir del próximo 9 de enero.
Otro rumor apunta a que podría haber una adaptación de ‘La Bambola’ también de la misma artista, que por otro lado M ha comenzado a seguir en Instagram. Se desconoce si estas canciones formarían parte del álbum o tan solo son una previa, al modo de la versión de ‘American Pie’ en la era ‘Music’. Aquel tema terminó siendo un «bonus track» solo en Europa. Quizá dependa de su aceptación o «hype».
Lo que parece seguro es que la campaña de Dolce & Gabbana existe, a juzgar por la imagen que se ha filtrado hoy, entre otras que parecen fruto de la IA. Madonna aparece acompañada del actor cubano Alberto Guerra.
La artista ha reeditado recientemente ‘Bedtime Stories‘, acompañado de un EP titulado ‘The Untold Chapter’, como os hemos contado en Instagram.