OT Gala 12: Tengo un pensamiento

Ni hacer un salto mortal atrás ha salvado a Guillo Rist de la expulsión, quedándose a las puertas de la final en la gala 12. Su ‘Say My Name’ ha resultado una de sus mejores actuaciones, una especie de Chanelazo que, sin embargo, no ha sido suficiente para salvarle en su tercera nominación. Tenía razón Juan Sanguino cuando explicaba en un podcast de JENESAISPOP que Rist entró siendo excelente, y que un concursante sin un arco evolutivo claro, en Operación Triunfo, anda desubicado.

Tinho se ha convertido en el quinto finalista cantando una balada gritona de SAMURAÏ que habría interpretado de igual manera en la gala 5, pero que se iba a quedar estaba claro atendiendo a su historial, ya que Tinho ha sido favorito alguna vez, mientras que Guillo no lo ha sido nunca.





Los aspirantes a ganar Operación Triunfo, por tanto, son Cristina (última favorita de la edición), Guille Toledano, Claudia, Olivia y Tinho. Debajo de estas líneas podéis votar por vuestro favorito en la encuesta.

La gala 12 ha sido de relleno, dado que solo los nominados competían por quedarse en la Academia en esta penúltima gala. El desconcierto ha sido total cuando Chenoa ha invitado a los cuatro finalistas a volver a la Academia, en medio del programa, para que descubrieran allí al salvado, en un intento por dinamizar la gala más forzado que la cordialidad entre Chenoa y Míriam Rodríguez.

Los concursantes de Operación Triunfo 2025 no han desaprovechado el momento de lucirse en esta gala previa a la final, especialmente un Guille Toledano que ha deslumbrado vocalmente versionando a Luis Miguel, haciendo que a Chenoa le temblaran las piernas. Cristina ha ofrecido una solvente interpretación de Jessie J, y ambos han cantado juntos ‘Mariposas’. Parece que entre Cristina y Guille se encuentra el ganador de la edición. Cristina, favoritísima, lo tiene en el bolsillo.







Desde luego ni Claudia haciendo una actuación de nominada con ‘El cielo’ de TINI, ni Olivia cantando ‘Tengo un pensamiento’ de Amaia como si estuviera en La Voz Kids, han sido lo mejor de la noche. Ambas han cumplido convirtiéndose en Baccara para ‘Yes Sir, I Can Boogie’, haciéndonos imaginar -no sé si soñar- un single real de «Clivia», quizás en un estilo parecido al de este clásico.







La artista invitada de la noche ha sido Edurne, de manera nada casual, ya que ella fue la sexta expulsada de su edición, en 2005. Su «blanca» actuación -aunque cuál de Edurne no lo es- ha sido pertinente, ya que Edurne ha presentado disco navideño.



