España da su mejor dato a Madonna con ‘The Untold Chapter’

Rosalía mantiene el número 1 en España con ‘LUX‘ por cuarta semana consecutiva, manteniendo a raya a Alejandro Sanz en el puesto 2 con ‘¿Y ahora qué +?’. El disco de Rosalía rebasó el doble platino la semana pasada por lo que debe de rondar las 90.000 copias en España ya.

La entrada más fuerte es la de Romeo Santos con Prince Royce, que llevan ‘Better Late than Never’ al número 6. Luz Casal entra en el puesto 8 con ‘Me voy a permitir’, un lugar por encima de lo que conseguía ‘Las ventanas de mi alma’ (número 9). Madonna queda en el puesto 12 con ‘Bedtime Stories. The Untold Chapter‘, lo que puede parecer un pequeño fracaso pero es su mejor dato internacional.

- Publicidad -

Esta reedición de Madonna, en principio anunciada a bombo y platillo en su Instagram y después completamente ignorada por la artista, ha quedado fuera del Billboard 200 y ha llegado a posiciones modestas en Europa. En algunos países parecen haberse fusionado para listas las dos versiones del álbum; y en otros, no. En Italia la encontramos en los puesto 32 y 42; en Reino Unido en los puestos 61 y 94; en Francia en el puesto 102 y en Alemania en el top 30. La mejor posición, junto a la de España, es la de Australia: número 20.

Un par de puestos por debajo de Madonna encontramos el recopilatorio que celebra los 40 años en la industria de Marta Sánchez, que sube del puesto 25 al 14 y es la subida más fuerte de la semana. Otra Marta, Marta Santos, entra en el número 17 con ‘Aquí no sobra nadie’.

- Publicidad -

El resto de entradas son ‘Palabras más, palabras menos’ de Los Rodríguez en el puesto 51, ‘Do It’ de Stray Kids en el puesto 53, ‘Quarantieme: Live a Paris’ de Dream Theater en el puesto 70 y ‘Yo, minoría absoluta’ de Extremoduro en el puesto 84.

