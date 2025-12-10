La Plazuela combaten los efectos de la noche con funk y ‘B12’

La Plazuela siguen dándole al flamenco y al funk en su segundo disco, ‘Lugar Nº0 (D.L.Y.)’. El sucesor de ‘RONEO FUNK CLUB’ encuentra al dúo granadino reflexionando sobre las cosas más importantes de la vida, pero también disfrutando de ella. Es el caso de ‘B12’, el nuevo petardazo disco del grupo y la Canción del Día.

En el mundo de La Plazuela entran tanto Jamiroquai y Daft Punk como Camarón de la Isla. Todo a la vez. En ‘B12’, la electrónica, el funk, el disco y el flamenco, aunque en menor medida, se dan la mano para construir un himno a las noches de borrachera. Muy en la vena festiva de ‘Péiname Juana’, ‘B12’ da protagonismo a los sintetizadores ochenteros, incluyendo un solo hacia el final de la canción.

Esta recibe el nombre de las pastillas de vitamina B12, de las cuales se dice que ayudan a prevenir los efectos de una noche de alcohol y fiesta. Aunque sí es verdad que el déficit de esta vitamina es una consecuencia del consumo de alcohol, la ciencia no respalda del todo que la vitamina ayude a pasar mejor las resacas. A La Plazuela les da igual: «Tengo que intentar bailar / Aunque siga todavía colocao», cantan en las primeras líneas.