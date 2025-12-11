escribe aquí...
Natalia Lacunza, Oneohtrix, Hofe, Repion… en nuestro Top 40

Sebas E. Alonso
Sebas E. Alonso

-

43
0
Natalia Lacunza, Oneohtrix, Hofe, Repion… en nuestro Top 40

Por Sebas E. Alonso
0

Martin recupera el número 1 de lo más votado en JENESAISPOP al hacerse con el 55% de los votos en las Stories de IG con ‘Nuevos recuerdos’. Así, logra desplazar a Rosalía a los puestos 2 y 3, aunque invirtiendo las favoritas: ‘Berghain’ se mantiene en el 2º puesto con el 24% de los votos, y ‘La Perla’ baja del 1 al 3 con el 17%.

La entrada más fuerte es la de Natalia Lacunza con ‘SABES QUÉ??’, que llega al puesto 6, y ya fuera del top 10, encontramos a Oneohtrix Point Never. Bad Gyal, Hofe, Nathy Peluso y The Neighbourhood también llegan en torno al top 25-30, mientras Repion se cuelan en el puesto 40 con ‘Cerrar los ojos’.

Ya podéis escuchar cómo ha quedado el top 40, junto a las 10 nuevas candidatas, en Apple Music.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 14 1 7 Nuevos recuerdos Martin Vota
2 2 1 5 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor Vota
3 1 1 4 La Perla Rosalía Vota
4 6 4 2 Gimme More CA7RIEL & Paco Amoroso Vota
5 4 3 3 Dopamine Robyn Vota
6 6 1 SABES QUÉ??? Natalia Lacunza Vota
7 32 5 44 M.A.P.S. Amaia Vota
8 17 8 5 AMA Maria Arnal Vota
9 24 2 9 com você Judeline, Amaia Vota
10 9 9 2 Fallen Cloud Austra Vota
11 40 23 3 Stardust Anna von Hausswolff Vota
12 15 12 2 This Is The World Magdalena Bay Vota
13 30 13 2 Vacaciones para siempre Depresión Sonora Vota
14 34 9 6 Veronica TRISTÁN!, rusowsky Vota
15 15 1 For Residue Oneohtrix Point Never Vota
16 11 6 6 Hoy va a ser el día Miss Caffeina Vota
17 5 4 3 House Charli XCX, John Cale Vota
18 3 3 6 Pussy Palace Lily Allen Vota
19 22 6 8 Dracula Tame Impala Vota
20 19 18 3 dance 2 Oklou Vota
21 13 10 5 SINGAPUR Natalia Lacunza Vota
22 18 5 5 Melancolía Mon Laferte Vota
23 23 1 Fuma Bad Gyal Vota
24 12 2 9 The Fate of Ophelia Taylor Swift Vota
25 16 16 2 Soy una estrella!!!! Pipiolas Vota
26 31 26 2 Una casa espacial dibujada en un A4 Estrella Fugaz, Tulsa Vota
27 38 27 2 Boyband 5 Seconds of Summer Vota
28 25 12 5 Cómo será vivir en el campo Depresión sonora Vota
29 29 1 R.A. Hofe, Innercut Vota
30 30 1 A CABALLO NATHY PELUSO Vota
31 31 1 Private The Neighborhood Vota
32 35 1 15 Everybody Scream Florence + the Machine Vota
33 39 33 2 Et puc odiar molt més Sidonie Vota
34 27 5 10 WHERE IS MY HUSBAND? RAYE Vota
35 21 4 9 Lárgate Ana Mena Vota
36 26 14 3 Hush Baby, Hurry Slowly Sigrid Vota
37 8 3 6 Sweat Melanie C Vota
38 20 13 6 Tie You Down HAIM, Bon Iver Vota
39 33 7 9 Por un like Mónica Naranjo Vota
40 38 1 Cerrar los ojos Repion Vota
Candidatos Canción Artista
Hot In December Kylie Minogue Vota
I’ve Got a Broken Heart The Lemon Twigs Vota
Another Baby! Dijon Vota
PELLIZCO Maria Arnal Vota
Loto Admire Vota
White Lighter Jean Dawson Vota
phil collinX Maria Blaya Vota
Tiempos dorados Julieta Venegas Vota
Beautiful Strangers Mavis Staples Vota
Feel It Change Stella Donnelly Vota

