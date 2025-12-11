Natalia Lacunza, Oneohtrix, Hofe, Repion… en nuestro Top 40

Martin recupera el número 1 de lo más votado en JENESAISPOP al hacerse con el 55% de los votos en las Stories de IG con ‘Nuevos recuerdos’. Así, logra desplazar a Rosalía a los puestos 2 y 3, aunque invirtiendo las favoritas: ‘Berghain’ se mantiene en el 2º puesto con el 24% de los votos, y ‘La Perla’ baja del 1 al 3 con el 17%.
La entrada más fuerte es la de Natalia Lacunza con ‘SABES QUÉ??’, que llega al puesto 6, y ya fuera del top 10, encontramos a Oneohtrix Point Never. Bad Gyal, Hofe, Nathy Peluso y The Neighbourhood también llegan en torno al top 25-30, mientras Repion se cuelan en el puesto 40 con ‘Cerrar los ojos’.
Ya podéis escuchar cómo ha quedado el top 40, junto a las 10 nuevas candidatas, en Apple Music.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|14
|1
|7
|Nuevos recuerdos
|Martin
|Vota
|2
|2
|1
|5
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|Vota
|3
|1
|1
|4
|La Perla
|Rosalía
|Vota
|4
|6
|4
|2
|Gimme More
|CA7RIEL & Paco Amoroso
|Vota
|5
|4
|3
|3
|Dopamine
|Robyn
|Vota
|6
|–
|6
|1
|SABES QUÉ???
|Natalia Lacunza
|Vota
|7
|32
|5
|44
|M.A.P.S.
|Amaia
|Vota
|8
|17
|8
|5
|AMA
|Maria Arnal
|Vota
|9
|24
|2
|9
|com você
|Judeline, Amaia
|Vota
|10
|9
|9
|2
|Fallen Cloud
|Austra
|Vota
|11
|40
|23
|3
|Stardust
|Anna von Hausswolff
|Vota
|12
|15
|12
|2
|This Is The World
|Magdalena Bay
|Vota
|13
|30
|13
|2
|Vacaciones para siempre
|Depresión Sonora
|Vota
|14
|34
|9
|6
|Veronica
|TRISTÁN!, rusowsky
|Vota
|15
|–
|15
|1
|For Residue
|Oneohtrix Point Never
|Vota
|16
|11
|6
|6
|Hoy va a ser el día
|Miss Caffeina
|Vota
|17
|5
|4
|3
|House
|Charli XCX, John Cale
|Vota
|18
|3
|3
|6
|Pussy Palace
|Lily Allen
|Vota
|19
|22
|6
|8
|Dracula
|Tame Impala
|Vota
|20
|19
|18
|3
|dance 2
|Oklou
|Vota
|21
|13
|10
|5
|SINGAPUR
|Natalia Lacunza
|Vota
|22
|18
|5
|5
|Melancolía
|Mon Laferte
|Vota
|23
|–
|23
|1
|Fuma
|Bad Gyal
|Vota
|24
|12
|2
|9
|The Fate of Ophelia
|Taylor Swift
|Vota
|25
|16
|16
|2
|Soy una estrella!!!!
|Pipiolas
|Vota
|26
|31
|26
|2
|Una casa espacial dibujada en un A4
|Estrella Fugaz, Tulsa
|Vota
|27
|38
|27
|2
|Boyband
|5 Seconds of Summer
|Vota
|28
|25
|12
|5
|Cómo será vivir en el campo
|Depresión sonora
|Vota
|29
|–
|29
|1
|R.A.
|Hofe, Innercut
|Vota
|30
|–
|30
|1
|A CABALLO
|NATHY PELUSO
|Vota
|31
|–
|31
|1
|Private
|The Neighborhood
|Vota
|32
|35
|1
|15
|Everybody Scream
|Florence + the Machine
|Vota
|33
|39
|33
|2
|Et puc odiar molt més
|Sidonie
|Vota
|34
|27
|5
|10
|WHERE IS MY HUSBAND?
|RAYE
|Vota
|35
|21
|4
|9
|Lárgate
|Ana Mena
|Vota
|36
|26
|14
|3
|Hush Baby, Hurry Slowly
|Sigrid
|Vota
|37
|8
|3
|6
|Sweat
|Melanie C
|Vota
|38
|20
|13
|6
|Tie You Down
|HAIM, Bon Iver
|Vota
|39
|33
|7
|9
|Por un like
|Mónica Naranjo
|Vota
|40
|–
|38
|1
|Cerrar los ojos
|Repion
|Vota
|Candidatos
|Canción
|Artista
|–
|Hot In December
|Kylie Minogue
|Vota
|–
|I’ve Got a Broken Heart
|The Lemon Twigs
|Vota
|–
|Another Baby!
|Dijon
|Vota
|–
|PELLIZCO
|Maria Arnal
|Vota
|–
|Loto
|Admire
|Vota
|–
|White Lighter
|Jean Dawson
|Vota
|–
|phil collinX
|Maria Blaya
|Vota
|–
|Tiempos dorados
|Julieta Venegas
|Vota
|–
|Beautiful Strangers
|Mavis Staples
|Vota
|–
|Feel It Change
|Stella Donnelly
|Vota