17 adelantos de Benidorm Fest 2026, disponibles

RTVE ha publicado los adelantos de las canciones que se presentarán en Benidorm Fest 2026, y que se podrán escuchar al completo a partir del 18 de diciembre. En total se pueden escuchar 30 segundos de 17 canciones, todas excepto la de Dora & Marlon Collins, por alguna razón, pero ellos siguen apareciendo en la imagen oficial.

30 segundos bastan para descubrir que Asha presentará una especie de electro-swing, Dani J una bachata trap, Atyat una pieza con ritmos hindúes, Luna Ki un mambo contemporáneo, Rosalinda Galán una copla, Izan Llunas un disco-funk aflamencado y Kenneth un latin-house urbano. Los teclados ochenteros estarán servidos, de diferentes maneras, en las propuestas de Greg Taro y María León ft. Julia Medina, mientras Ku Minerva apostará por el eurodance.

Por supuesto habrá guitarras en Benidorm Fest a través de las apuestas de KITAI -en plan pop-punk- y Funambulista, y predecible es también el sonido de la canción de Miranda! con BailaMamá, que suena exactamente a Miranda!. Conviene recordar, en cualquier caso, que las canciones pueden revelar sorpresas de última hora: de momento la de los Quinquis parece inclasificable, y la de MAYO directamente es imposible de identificar: de su canción solo suena un fragmento orquestal.

La balada espiritual de Mikel Herzog Jr., y el flamenco urbano pop de Tony Grox & Lucycalys completan la tanda de adelantos, a espera de que todas estas canciones contengan otros mil géneros más dentro de sí mismas, como suele ocurrir en las producciones actuales.

Os recordamos que la edición de Benidorm Fest de 2026 será la primera que se celebre sin la posibilidad de representar a España en el Festival de Eurovisión, ya que RTVE ha decidido retirarse del certamen debido a la permanencia de Israel.

