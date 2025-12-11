«Todo el mundo es maricón» en la utopía de Rodrigo Cuevas y Massiel

Rodrigo Cuevas ha lanzado una colaboración que traspasa generaciones. Massiel, en su primera grabación en casi 30 años, acompaña al artista asturiano mientras se adentran en ‘Un Mundo Feliz’, un tema lleno de humor, pero también de corazón. Es la Canción del Día.

Desde las primeras líneas, cantadas por Massiel, queda claro que la canción va a ser hilarante. Esta describe un mundo en el que el sol sale todos los días, en el que no se estudia inglés y en el que «el tabaco no crea adicción». Sin embargo, lo mejor llega al final del verso: «Los ricos no van al espacio y todo el mundo es maricón», canta la intérprete de ‘La, la, la’.

El acompañamiento musical, hasta ahora de piano, se vuelve más electrónico con la entrada de Rodrigo Cuevas, pero mantiene su elegancia mientras el asturiano sigue describiendo un mundo en el que «a todos nos sobra el tiempo» o en el que «el asturiano es la lengua oficial». No olvidemos las «hordas de travestis» ni las bicicletas, «que no tienen sillín».

El estribillo deja el humor a un lado para convertirse en un ensoñador canto a la libertad: «Si quieres hacerlo, aquí lo puedes hacer / Si quieres serlo, aquí lo puedes ser», canta Cuevas. El monólogo final de Massiel es el complemento perfecto, poniendo el foco en lo más importante: «La emoción es lo más bonito porque es incontrolable y abre la puerta del corazón».