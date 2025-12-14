Agorazein, con C. Tangana, anuncia fecha en el Movistar Arena

Agorazein, el famoso colectivo de rap madrileño que dio a conocer a C. Tangana, ha anunciado su primer concierto desde 2018. Se trata de una fecha única enmarcada dentro del décimo aniversario de la banda, integrada también por Sticky M.A., Jerv. AGZ , I-Ace y Fabianni. El concierto tendrá lugar el 15 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena de Madrid, y las entradas se pondrán a la venta el próximo martes 16 de diciembre a las 12 horas, a través de este enlace.

C. Tangana ha comentado el regreso de Agorazein con el mensaje «siempre», una referencia que no solo apela a su lealtad a la banda que lo dio a conocer, sino también al título del segundo y último disco del grupo, ‘Siempre’, publicado en 2016 y del que surgieron algunos de sus mayores éxitos, como ‘100k Pasos’ o ‘Planes’. La fecha de Agorazein supone el regreso de C. Tangana los escenarios después del fin de la gira de ‘Sin Cantar ni Afinar’ en septiembre de 2022.

En los últimos años, C. Tangana se ha centrado en su carrera cinematográfica, con el estreno del documental ‘Esta ambición desmedida‘ (2023), sobre la creación de la gira de ‘El Madrileño‘ (2021), y, posteriormente, ‘La guitarra de Yerai Cortés‘ (2025), trabajo que le ha valido dos premios Goya este año. Aunque no ha abandonado la música y recientemente ha cosechado un enorme éxito en España con ‘Droga‘, junto a Mora, su carrera musical parecía aparcada hasta nuevo aviso… hasta el anuncio de esta fecha exclusiva de Agorazein.

