La magia de Dove Ellis dejará de ser un secreto dentro de poco

El misterio en la música está prácticamente muerto. Luego está Dove Ellis. El joven artista irlandés es uno de los pocos casos en los que el hype se junta con el desconocimiento y merece la pena. Ha lanzado su esperado álbum debut este mismo mes, ‘Blizzard’, y ya ha sido alabado por medios como Paste o The Guardian. ‘To The Sandals’ es la Canción del Día.

Poco se sabe de Dove Ellis: tiene 22 años, nació en Galway pero vive en Manchester, eligió firmar con un sello independiente después de ganar atención en Bandcamp y fue telonero de Geese en su gira estadounidense. Su música está en el mundo del cantautor indie expansivo, recordando en ocasiones a su paisano Hozier, y su timbre de voz está entre James Blake y Thom Yorke. Las comparaciones con artistas como Jeff Buckley o Van Morrison han sido las más frecuentes.

- Publicidad -

‘To The Sandals’ fue su primer sencillo en plataformas, y es suficiente para caer enamorado con la música de Ellis. No extraña que hasta las multinacionales se fijaran en él cuando encontraron esto en su Bandcamp. El precioso riff que recorre toda la canción es la piedra angular del tema, que fluye como una brisa veraniega.

El propio artista ha descrito la canción como «reflexiones de un fallido matrimonio forzado en Cancún», pero la letra no es tan obvia como podría parecer: «Coge las palabras de tu trágica lucha / Y báilalas hasta ese nuevo club», canta en el estribillo. Hacia el final del tema, Ellis se marca una enumeración a lo Rosalía en ‘La Yugular’, desde el «ático» o los «dientes delanteros» hasta «las sandalias».