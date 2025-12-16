7 temas y 5 discos de Robe y Extremoduro, en listas oficiales

Rosalía mantiene el número 1 de singles en España con ‘La perla’ por 5ª semana consecutiva. Pero la noticia nos la da la muerte de Robe que, como ya anticipamos con datos solo de Spotify, ha llevado a los españoles a recuperar su música.

Pese a que el fallecimiento se conoció el jueves por la mañana y por tanto solo ha computado un día de la semana en Promusicae (la semana musical va de viernes a jueves), hasta 7 temas suben o entran por primera vez en Singles España.

12 (RE) La vereda de la puerta de atrás

14 (E) Si te vas…

29 (E) Stand by

38 (E) So payaso

54 (E) Salir

55 (E) Dulce introducción al caos

70 (E) Jesucristo García

Además, como ya os hemos contado en el repaso a álbumes, hasta 5 discos de Robe o Extremo suben o vuelven a la lista:

7.-Robe / Se nos lleva el aire

16.-Extremoduro / La ley innata

68.-Extremoduro / Agila

71.-Extremoduro / Material defectuoso

77.-Extremoduro / Grandes éxitos y fracasos

Hay que recordar que Robe fue un artista muy querido en vida y tanto sus trabajos en solitario como los últimos discos de Extremoduro fueron número 1 en la lista de álbumes de España muy holgadamente, con excelentes datos. Por ejemplo, ‘Se nos lleva el aire’ de Robe fue el 15º disco más vendido de todo el año 2024 en España (salió muy a finales de 2023); y ‘Mayéutica’ , el 18º de todo el año 2021.

La subida más fuerte de la semana es la de ‘Dardos’ de Romeo Santos y Prince Royce, que pasa del puesto 39 al 19. Sólo hay una entrada nueva más, aparte de las de Extremo, y es el tema ‘Enemigos’ de Ozuna, Beéle y Ovy on the Drums en el puesto 77.

