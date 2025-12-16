7 temas y 5 discos de Robe y Extremoduro, en listas oficiales

Rosalía mantiene el número 1 de singles en España con ‘La perla’ por 5ª semana consecutiva. Pero la noticia nos la da la muerte de Robe que, como ya anticipamos con datos solo de Spotify, ha llevado a los españoles a recuperar su música.
Pese a que el fallecimiento se conoció el jueves por la mañana y por tanto solo ha computado un día de la semana en Promusicae (la semana musical va de viernes a jueves), hasta 7 temas suben o entran por primera vez en Singles España.
12 (RE) La vereda de la puerta de atrás
14 (E) Si te vas…
29 (E) Stand by
38 (E) So payaso
54 (E) Salir
55 (E) Dulce introducción al caos
70 (E) Jesucristo García
Además, como ya os hemos contado en el repaso a álbumes, hasta 5 discos de Robe o Extremo suben o vuelven a la lista:
7.-Robe / Se nos lleva el aire
16.-Extremoduro / La ley innata
68.-Extremoduro / Agila
71.-Extremoduro / Material defectuoso
77.-Extremoduro / Grandes éxitos y fracasos
Hay que recordar que Robe fue un artista muy querido en vida y tanto sus trabajos en solitario como los últimos discos de Extremoduro fueron número 1 en la lista de álbumes de España muy holgadamente, con excelentes datos. Por ejemplo, ‘Se nos lleva el aire’ de Robe fue el 15º disco más vendido de todo el año 2024 en España (salió muy a finales de 2023); y ‘Mayéutica’ , el 18º de todo el año 2021.
La subida más fuerte de la semana es la de ‘Dardos’ de Romeo Santos y Prince Royce, que pasa del puesto 39 al 19. Sólo hay una entrada nueva más, aparte de las de Extremo, y es el tema ‘Enemigos’ de Ozuna, Beéle y Ovy on the Drums en el puesto 77.