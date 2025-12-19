Lady Gaga no desmiente su rumoreado dueto con The Weeknd

Lady Gaga ha decidido cerrar el año volviéndose a reunir con Zane Lowe para una simpática entrevista en Apple Music en la que comenta la gira de ‘Mayhem‘ -que visitó Barcelona a finales de octubre-, sus nominaciones a los Grammy o la inteligencia artificial. Dice que no la teme en absoluto porque «ser humano no va a pasar de moda», y transmitir «oficio» tampoco.

Sentada frente a un árbol de Navidad, Lady Gaga responde al rumor de su colaboración con The Weeknd sin confirmar ni desmentir la información. Simplemente, contesta que ama a Abel Tesfaye y que eso es «todo lo que voy a decir», después de lo cual aparta la mirada a un lado, incómoda.

El propio The Weeknd ha avivado el rumor recientemente, publicando una foto de Lady Gaga de 2008 en sus stories de Instagram sin que nadie se lo pidiera. Después del inmenso éxito de ‘Die with a Smile’, un dueto entre Tesfaye y Gaga no sería ninguna sorpresa.

Zane Lowe le pregunta a Gaga primero por la foto y, dejando la pregunta implícita, se echa a reír, lo que provoca que a Gaga le entre la risa floja.

‘Harlequin‘, el disco de jazz que Gaga publicaba previamente a ‘Mayhem’, también sale a colación en la entrevista. Este jueves, Gaga ha asistido a la primera proyección oficial del directo ‘HARLEQUIN – LIVE’, que grabó el año pasado en The Belasco, Los Ángeles.

Puedes ver los 25 minutos de entrevista de Zane Lowe a Lady Gaga debajo de estas líneas.

