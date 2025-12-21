Laaza: «Hay pocas cosas tan buenas para tu cabeza como Studio Ghibli»

Laaza es una de las revelaciones nacionales de los últimos meses que pueden dar el salto en 2026. Detrás del alias se esconde la catalana Laura Aznar, quien escribe canciones de pop inspiradas en el folclore patrio, como la jota, la rumba o el flamenco, y cuyo proyecto no ha parado de crecer desde que en 2024 lanzara su álbum debut, ‘Canciones para olvidarte’. Canciones como ‘Celos’ o ‘Plantar un bosque’ la han puesto en el mapa, y últimamente Laaza ha sumado colaboraciones destacadas con Rodrigo Cuevas en ‘Verde’ y con Maria Rodés en ‘Andan sueltas las flores’, mientras que ‘De ciudad’, su último estreno en solitario, se puede contar entre sus mejores momentos.

No extraña, atendiendo la conexión de la música de Laaza con la naturaleza que la rodea, que la artista haya decidido hablar de las películas de Studio Ghibli para «Meister of the Week», la sección comisariada por Jägermeister donde artistas ahondan en sus aficiones ajenas a la música. Laaza comenta su vínculo con ‘El viaje de Chihiro’ y otras obras maestras de Hayao Miyazaki, y la relación que existe entre estas películas y su propia música.

Laaza ha anunciado recientemente tres conciertos en España: serán el 17 de abril en El Plata de Zaragoza, el 16 de mayo en La Nau de Barcelona y el 28 de mayo en la Sala El Sol de Madrid.

- Publicidad -

¿Por qué has decidido hablar de Studio Ghibli?

¡Porque soy muy fan! Creo que por desgracia hay pocas cosas populares que sean tan buenas para tu cabeza y percepción del mundo como las películas de Studio Ghibli. Realmente te hacen parar y pensar, y no porque te quieran imponer una ideología o algo así, sino porque el objetivo es que hagas precisamente eso, que pares y pienses, en tu vida, el

mundo etc.

¿Cuál es la película de Studio Ghibli que más te marca y por qué?

La que más me marcó desde luego fue ‘El viaje de Chihiro’, la vi con mi padre cuando era una niña y me dio bastante miedo, es curioso porque la veo un par de veces al año desde entonces y conforme voy creciendo y viviendo mi vida, me siento cada vez más identificada con la protagonista.

- Publicidad -

Cuando firma ese contrato con Yubaba para que le dé trabajo y pierde su nombre, cuando toma labores que parecen totalmente fuera de su alcance como limpiar al espíritu del río y partes anteriores de su camino que parecían no tener ninguna relación, de repente contribuyen a que pueda realizar esa tarea imposible. Mi vida se mide en momentos muy

parecidos a estos y poco a poco les voy perdiendo el miedo y entiendo que todo lo que hago contribuye a poder hacer mi próxima tarea imposible.

¿Coincide con tu favorita?

Mi favorita ahora mismo es ‘El chico y la garza’, creo que esa es una obra que sólo puede hacerse tras haber vivido casi toda una vida, el mensaje es tan maduro y tridimensional que aunque, para mí, sea una de las pelis más difíciles de entender, vale la pena realmente intentarlo. Habla de qué es vivir una vida feliz, qué significa, cuál es el coste real, porque hay muchas veces que confundimos la felicidad con otras ambiciones y acabamos siendo un poco miserables en el proceso.



- Publicidad -

¿Cuál es la primera que ves? ¿Recuerdas el momento?

¡’Mi vecino Totoro’! Un amigo de mi madre me regaló el casette por mi cumpleaños, no recuerdo qué edad tendría, unos 7, creo. Sí lo recuerdo, me maravilló, yo también quería un guardián del bosque sobre el que echarme la siesta, me puso muy triste saber que eso no era posible.

«‘El castillo ambulante’ es muy importante en el clima actual que estamos viviendo»

¿Qué peli de Studio Ghibli recomiendas a un no iniciado?

‘El castillo ambulante’ es una historia de amor maravillosa. Creo que es muy importante en el clima actual que estamos viviendo y creo que llega a una conclusión importantísima: el amor nos humaniza y el odio nos convierte en monstruos.

Además, la animación es una locura, aunque la vean personas que no les gusta que les hagan pensar cuando consumen contenido, la podrán disfrutar igualmente. Visualmente es muy espectacular y el ritmo es más bien rápido.

¿Alguna película que consideres sobrevalorada?

‘Porco Rosso‘. No por nada, es que hay otras que me gustan muchísimo más.

«Que hayan hecho tantas películas donde las protagonistas sean niñas o mujeres, y que se traten como personas complejas y tridimensionales, me hace sentirme muy cercana a las historias que cuentan»

¿Qué paralelismos encuentras entre la sensibilidad de Studio Ghibli y los temas que aborda, y tu manera de escribir?

Creo que compartimos bastantes inquietudes, el estilo es muy diferente pero creo que si llegase a conocer a Hayao Miyazaki, estaríamos de acuerdo en muchas cosas. Sí que es verdad que por ejemplo el hecho de que hayan hecho tantas películas donde las protagonistas sean niñas o mujeres y que se traten como personas complejas y tridimensionales, me hace sentirme muy cercana a las historias que cuentan.

La naturaleza está muy presente en las películas de Studio Ghibli, al igual que en tus canciones, literal o metafóricamente, por ejemplo en ‘Verde’ o ‘Plantar un bosque’. ¿De qué manera Studio Ghibli ha informado tu interés por la naturaleza?

Pues mucho más de lo que soy consciente, creo que esto es así también para gran parte del internet. ¡Creo que el retrato de la naturaleza como algo que proteger y preservar es muy importante! Sobre todo para las personas que, como yo, hemos nacido en ciudades y estamos bastante desvinculadas del campo.

Estas películas muestran todo lo verde como un sitio al que quieres pertenecer, a mí me hacen reflexionar sobre mis propias raíces en estos sitios, porque aunque parezcan lejanas, están. He encontrado un montón de canciones tradicionales que hablan de este amor al campo y la naturaleza y estas canciones luego me han inspirado a escribir

canciones como ‘Verde’ y ‘Plantar un bosque’.



¿Hay alguna escena de Ghibli que te haya marcado especialmente?

La muerte de Setsuko en ‘Tumba de las luciérnagas’. Fue un buen jarrón de agua fría.

¿Algún personaje -principal o secundario- de las pelis de Studio Ghibli con el que te identifiques?

Me identifico bastante con Kiki y su búsqueda de propósito en la vida, también cuando pierde la magia y consigue recuperarla. A menudo siento que dedicarse al arte es eso: pasar por el ciclo de soñar, llegar, perderse y recuperarse una y otra vez.

También hay en sus películas un retrato de la tradición, que conecta con tu propia música. ¿Cuál es tu relación con lo tradicional?

Para mí lo tradicional es dos cosas: aquello que forma parte de nosotros sin saberlo, lo que se hereda sin querer y también es aquello que tú decides recuperar, desenterrar, sacar a la luz. Es decir, lo voluntario y lo involuntario, lo voluntario a mí me da fuerza y convicción. Lo involuntario, honestidad y realismo. Con ambas cosas no solo siento que estoy arraigada a algo más grande que mi vida sino que siento que tengo un lugar en la vida de las personas que vengan detrás. Esta para mí es la tradición.

La conexión entre ser humano y naturaleza, magia dentro de lo cotidiano, crecimiento personal, contemplación… estos temas atraviesan las películas de Miyazaki. ¿Qué los hacen conectar con tu arte o carrera?

Al final estos son los grandes temas de la vida y es normal que todos conectemos con películas que los tratan. El estilo de tratarlas es muy especial y ahí es donde personalmente me inspiran un montón. Creo que hay un amplio margen para la magia y esto me parece importantísimo, también para la belleza, para maravillarse con estos mundos, perderse en ellos… Sería un sueño poder acercarme a ofrecer algo así con mi música.

Estudio Ghibli también creo que es una empresa donde todos los trabajadores de las producciones trabajan muy de cerca, quisiera poder mantener eso en mi proyecto, conforme vaya creciendo.

¿Qué opinas sobre las pelis más recientes de Studio Ghibli, en comparación con las clásicas?

‘Ponyo‘ y ‘El chico y la garza‘ me parecen clásicos aunque sean muy recientes. En general, prefiero las películas de los últimos 25 años a las primeras (con varias excepciones, claro). Creo que son películas maravillosas y hechas porque tenían que existir, no por algún fin comercial específico.

