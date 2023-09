iuky recomienda las menos conocidas de Studio Ghibli: ‘Porco Rosso’, ‘Pom Poko’…

iuky es el alias de Yuki López Cho, artista canario-japonés afincado en Madrid que lleva publicando música desde 2019. Los singles ‘mata, me’ y ‘gen’ fueron los primeros lanzamientos de iuky, de 2019, y después ‘「mi cielo」’, de 2021, marcó un parón en la carrera de iuky que ha terminado este 2023, con la publicación hace unos meses del disco ‘ai, nostalgia++‘. Un trabajo dedicado a la nostalgia de la niñez, creado después de la pérdida de un ser querido, tras la cual iuky ha querido regresar al pasado, a tiempos más sencillos.

Hay un fondo nostálgico evidente en las canciones de iuky, que tampoco andan lejos del sonido de los artistas asociados al sello Rusia-IDK, como rusowksy o Ralphie Choo. Son miniaturas pop que florecen en la intersección entre el pop clásico y el tratamiento digital extremo, sobre todo en unas voces que suenan alienígenas. Tirando tanto de drum ‘n bass (‘superloved’) como de ambient (‘ai love’), apoyándose tanto en el piano (‘oyo’) como en el clavecín (‘mi cielo’), las canciones de iuky invitan a sumergirse en un mundo extraño pero reconfortante.

En toda la nostalgia que transmiten las canciones de iuky es posible hallar una influencia indirecta, la de las películas de la productora japonesa Studio Ghibli. iuky creció viéndolas junto a su madre y le marcaron de por vida. Por eso, iuky ha escogido hablar de Studio Ghibli en una nueva entrega de «Meister of the Week» comisariada por Jägermusic. Su admiración por el trabajo de Hayao Miyazaki y compañía va mucho más allá de las películas típicas, como ‘El viaje de Chihiro’ o ‘La princesa Mononoke’. Y, ojo, iuky ha sampleado algunas de ellas en sus canciones, como ya hiciera Flying Lotus años atrás.

¿Por qué has elegido hablar de Hayao Miyazaki en esta sección?

Realmente mi primera opción eran los videojuegos, pero se me habían adelantado ya jaja. Igualmente, las películas de Miyazaki Hayao / Studio Ghibli han sido y siguen siendo una parte muy importante de mi vida, y sinceramente me hace muy feliz poder compartir esto en público :)

¿Cuál fue la película de Miyazaki que te introdujo a su obra, o la de Studio Ghibli en general? ¿Qué te llamó la atención inicialmente?

Según mi madre, la película de ‘Laputa (Castillo en el Cielo)‘ fue la primera película “larga” que conseguí ver de principio a fin cuando era un niño, y todo gracias a que le prestó el VHS una amiga suya que había venido de Japón (en aquel entonces, viviendo en Canarias era complicado conseguir pelis japonesas).

Sin querer sonar demasiado romántico, siempre he sentido que lo que vi en esa película, las cosas que ocurren en ella, los sentimientos que pasa el personaje, fueron cosas que realmente ocurrieron en mi propia vida cuando era pequeño.

No sé, creo que la suma de un dibujo tan característico, la naturalidad de las animaciones, la música, y la forma de narrar la historia en la que prioriza transmitir sensaciones, hizo que sin entender muy bien el valor de cada cosa, me atrapara en ese mundo y me hiciese parte de ella.

‘El viaje de Chihiro’ es la peli más popular de Studio Ghibli, de 2001, pero antes vinieron muchas otras. ¿Cuál destacas y por qué?

Como había comentado, ‘El Castillo en el Cielo’ fue la que me introdujo al mundo de Miyazaki Hayao, siendo esta mi obra favorita desde un punto nostálgico y personal. Sin embargo, de la misma manera ‘Totoro’ y ‘La Princesa Mononoke’ fueron obras que me cautivaron de una forma muy parecida (incluso teníamos mucho merch esparcido por el piso, sobre todo de Totoro) y son obras que también vi muuchas muchas veces en casa.

Aunque ‘La Princesa Mononoke’ me parece una obra tan redonda que se me hace demasiado fácil recomendarla, creo que me gustaría destacar algunas obras que creo que se quedaron un poco en la sombra, como ‘Porco Rosso’, ‘Pom Poko’ y ‘Kiki’s Delivery Service’.

Entre ellas, la que más se ha quedado conmigo es ‘Porco Rosso’, la cual de pequeño me pareció relativamente aburrida, pero tras verla de nuevo muchos años más tarde me encantó de una manera que no me esperaba. ¿A quién no le puede gustar un cerdo tan cool?

Aparte, ‘Pom Poko’ de Isao Takahata me parece muy folklórica y súper divertida al mismo tiempo. Solo digo que hay una escena en la que los tanukis vuelan y atacan con sus testículos…







Como fan de Studio Ghibli, ¿qué diferencias aprecias entre los estilos de dirección de Hayao Miyazaki y Isao Takahata?

Aunque ambos tienen aspectos/temáticas similares en sus obras en los que a veces es complicado diferenciar si una obra es de uno u otro, creo que “Paku-san” intenta fluir por ciertas temáticas que creo que a Miyazaki no le gusta explorar tanto. Por ejemplo, siento que Takahata no ha tenido miedo a tratar historias con un atractivo más de nicho como en ‘Mis vecinos los Yamadas‘, ‘Pom Poko’ o la deprimente ‘La tumba de las luciérnagas‘, todas basadas en folklore japonés bastante específico, a diferencia de Miyazaki que a menudo mezcla temáticas más agradables con un folklore japonés más estético junto a temáticas y mundos occidentales.

No sé, creo que en el caso de Takahata me atrae su toque de “autor”, su manera personal de intentar narrar historias mediante medios diferentes (ha dirigido incluso un documental “realista” sobre la polución del agua, la única de Ghibli que no es mayormente animada), aun sin poder dibujar el mismo, y a día de hoy me siento algo representado con eso, ya que por ejemplo yo no sé tocar ningún instrumento y aun así intento crear música a mi manera.



¿Hay algún personaje de Studo Ghibli con el que te sientas identificado?

Quizás esté tirando por la respuesta más fácil, pero a día de hoy sigo pensando de vez en cuando en el personaje de Kaonashi de «Chihiro». En la película, este es un espíritu que no tiene personalidad o emociones, el cual aprende o se deja influenciar por las personalidades o tratos de los seres a su alrededor. Obviamente no creo que yo sea una persona con cero personalidad propia, pero sí que siento que a menudo he sido y sigo siendo muy influenciado por lo que veo a mi alrededor, quizás por mis inseguridades, o quizás por intentar pasar desapercibido con algunas cosas.

Flying Lotus sampleó ‘La princesa Mononoke’ en ‘Cosmogramma’. ¿Te tienta samplear alguna película de Studio Ghibli? ¿Cuál sería?

Ya lo he hecho varias veces xdd. Nada que esté público, pero cuando empecé a producir beats e instrumentales, en varias ocasiones he sampleado melodías de canciones de Hisaishi Joe, como ‘One’s Summer Day’, ‘Innocent’, ‘My Neighbour Totoro’… Todo esto fue en la época del iuky más lo-fi jajaj

Incluso en alguna carpeta enterrada debería tener una cover de ‘Teru no Uta‘ de Teshima Aoi, de la película ‘Cuentos de Terramar‘.



En ese sentido, ¿qué influencia ha tenido Studio Ghibli en tu manera de pensar, imaginar, o crear música?

En cuanto a la música, no estoy seguro si ha tenido una influencia como tal, pero quizás haya alguna relación con el hecho de que intento que una condición para terminar de sacar una canción sea que yo crea que esta provoque algún sentimiento personal en cada oyente, en el caso de ‘ai nostalgia++’, por ejemplo, serían la nostalgia o los recuerdos de cada persona.

Incluso, hilando con lo que comentaba en la segunda pregunta, creo que otra relación que puede haber es el hecho de que siempre he querido intentar crear música que, aunque contenga una letra que no se entiende, transmita una sensación igualmente, de la misma forma que me transmitió ‘El Castillo en el Cielo’ de niño sin entender del todo lo que veía.



¿Qué peli de Miyazaki menos conocida crees que debería ser más valorada y por qué?

De nuevo, creo que no se habla lo suficiente del ‘Castillo en el Cielo’ (aunque quizás esto tenga algo de subjetividad por mi parte) y me parece una película increíble, con una estructura clásica que para mí es muy redonda, y nunca me canso de verla las veces que sea. Aparte, me gustaría mencionar ‘Porco Rosso’ y ‘Pom Poko’ como obras esenciales en la lista de cualquiera.

¿Qué impacto han tenido en ti las bandas sonoras de Joe Hisaishi?

Quizás nada a nivel práctico con mi forma de hacer música, pero enormemente en lo personal creo yo. Creo que a día de hoy, su música es la que más nostalgia me causa hacia mi infancia, y me es inevitable asociarla con mi madre y mis recuerdos con ella cuando la escucho.

¿Algún cortometraje o colaboración de Studio Ghibli que destaques?

Sinceramente conozco pocos cortos o trabajos fuera de las películas, pero de lo que he visto me quedo con ‘Mei to Konekobasu’, un corto sobre Mei y el Nekobus que funciona como una mini secuela de la peli de Totoro. Creo que legalmente solo se puede ver en el museo de Ghibli, así que animo a cualquiera que vaya a verlo si puede :)

Ya por último, casualmente por mi cumple iré esta misma semana a ver la nueva película, ‘El niño y la garza’, con mi madre, que es muy fan de Ghibli desde siempre, y siendo esto un evento que nos une a los dos, la verdad es que me hace muy feliz poder seguir viendo estas obras con ella a día de hoy :)