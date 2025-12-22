Timothée Chalamet no es rapero, pero sí un genio del marketing

Timothée Chalamet no será EsDeeKid, pero sí un genio del marketing. Las últimas semanas del actor en Internet han estado marcadas por uno de los bulos más improbables y aleatorios que recordemos, con cientos de usuarios teorizando sobre la posibilidad de que EsDeeKid, rapero británico, y Chalamet fuesen la misma persona. Obviamente, no ha sido el caso, pero todo ha terminado con la colaboración musical más extraña del año.

El remix de ‘4 Raws’, lanzada este verano, con Timothée Chalamet ha conseguido 115 millones de visitas en tan solo 24 horas en Instagram, convirtiéndose en una obra maestra publicitaria. La persona que hizo el primer TikTok de la trend que relacionaba a EsDeeKid con Timothée Chalamet no era consciente del increíble favor que le estaba haciendo al rapero de Liverpool.

La teoría no tenía ningún sentido desde su propia concepción, aunque es fácil decir por qué caló tanto. EsDeeKid, hasta el día de hoy, sigue sin enseñar su cara. Siempre que aparece públicamente, lleva un pasamontañas puesto. Por ello, ha sido el único caso en el que la frase «se parecen en el blanco de los ojos» tenía realmente sentido. El parecido en las miradas es innegable.

A partir de ahí, nada que ver. Tema de horarios, localizaciones, el acentazo de Liverpool del rapero… Todos sabíamos que era imposible que Timothée Chalamet estuviese viviendo una doble vida como actor de Hollywood y rapero underground. Lo que no nos vimos venir era que Timothée Chalamet fuese a utilizar todo esto a su favor para la promoción de ‘Marty Supreme‘.

Ya antes de la comentada colaboración, Chalamet estaba demostrando ser un maestro de la promoción. Ahí estuvo la reunión falsa que se subió al canal de Youtube de la productora A24 y en la que Chalamet aparecía lanzando hilarantes ideas a su equipo de marketing. La más recordada siempre será la del color naranja «corrosivo» para diferenciarse del rosa plano de ‘Barbie’, lo cual sí ha acabado materializándose en la vida real.

Al ser preguntado por los rumores de su identidad secreta en diversas entrevistas, Chalamet no negaba nada. Al contrario, entraba al trapo: «Sin comentarios… Todo será revelado a su tiempo», parecía ser la única respuesta en salir de la boca del actor. Al principio esto era motivo de confusión: ¿Está alimentando los rumores simplemente para que se siga hablando de él? ¿Tiene algo preparado entre manos? ¿Timothée Chalamet es realmente un rapero de Liverpool?

Ahora sabemos que Chalamet y EsDeeKid, que a muchos les sonará simplemente por su asociación con el actor, tenían un remix entre manos. No es la primera vez que Chalamet coquetea con el rap, teniendo múltiples amistades en el mundillo y habiendo rapeado bajo el pseudónimo de Lil Timmy Tim. Incluso fue nombrado caballero por el mismísimo Lil B.

En la canción, Chalamet tira de clichés del hip hop, rapeando sobre beber lean o sobre todas las modelos con las que tiene sexo. Lo esperable. Sin embargo, también es capaz de dejar algunas frases que también están propagándose como la pólvora en redes sociales: «Intentando acumular 100 millones, mi chica tiene mil millones / ¿Qué coño? Qué sentimiento tan maravilloso», rapea, haciendo referencia a su pareja, Kylie Jenner.

Hasta 4 veces menciona Chalamet en su verso el título de su última película, ‘Marty Supreme’. Solo él puede pasar de ser nominado al Óscar por interpretar a Bob Dylan a que todo Internet se piense que se esté haciendo pasar por un rapero underground de Liverpool. Lo estudiarán en las universidades.

