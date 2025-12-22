«Siempre es mejor ser un ‘one hit wonder’ que un ‘zero hit wonder'»

David Merino y Roberto Castrillo de La La Love You visitan ‘ALGO CAMBIÓ…’ para hablar de su experiencia como ‘hitmakers’. ‘El Fin del Mundo’ es uno de los mayores éxitos de los últimos años, y no solo en nuestro país, acumulando casi 250 millones de reproducciones en Spotify. David admite que tenía la «obsesión de no ser un ‘one hit wonder'»: «Cuando a veces se escucha más ‘El Principio de algo’ me da ese gustirrinín de que no es solo una canción».

¿Cómo les ha afectado esta «obsesión» durante el proceso creativo? «Robe siempre dice que es mejor ser un ‘one hit wonder’ que un ‘zero hit wonder’ e intento tomármelo así, disfrutando lo que te viene y ya», responde David. Robe da más detalles sobre su percepción de las canciones durante la creación: «Creo que siempre que haces canciones crees que la última que has hecho es la que más mola, porque te hace mucha ilusión, pero con el tiempo ves que no tanto. Siempre que hacemos canciones es porque creemos que son lo mejor que tenemos para dar».

Imaginamos un mundo en el que los artistas viven exclusivamente de escribir canciones, y no de tocar. «Sería maravilloso», admite David. Lo cierto es que La La Love You están más cerca de lo primero, que de lo segundo, gracias a ‘El Fin del Mundo’: «En el momento que está ahora, si se mantuviese así para siempre, pues tendríamos un colchón. No para ser ricos, pero sí para tener un sueldo decente, pero no sabes dónde van a estar las cifras el año que viene o el siguiente».

Aun así, dejan claro que La La Love You es una banda hecha para tocar en directo, casi dependiendo «emocionalmente» de ello. «Me tiro tres semanas sin tocar y estoy nerviosísimo», cuenta David. «Nosotros sí que lo necesitamos y lo echamos de menos siempre que no tocamos», apunta Robe. «Lo hemos hecho siempre perdiendo dinero, así que ganando… pues estupendo», remata el vocalista.

En la segunda parte del podcast, Luis Gómez, jefe de socios de SGAE, regresa a ‘ALGO CAMBIÓ…’ para recordar todos esos casos de autores que se dedicaban exclusivamente a escribir, no solo canciones, sino exitazos. Es el caso de Manuel Alejandro o Juan Carlos Calderón. Gómez profundiza en el tema y habla de cómo cambian las vidas de estos autores al dejar de estar en la sombra y cómo se toman el no repetir un éxito. «Ahora todo el mundo se cree que es autor o que puede ser autor», sentencia Gómez.