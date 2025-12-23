Una web piratea toda la música de Spotify para compartirla gratis

Una librería pirata ha afirmado haber descargado 86 millones de canciones de Spotify, con planes de compartirlas en torrents, ha informado Billboard. Según el grupo, esto representa el 37% del catálogo de Spotify, pero el 99,6% de las reproducciones.

El primer torrent publicado contiene metadata (portadas, títulos y artistas) del 99,9% de las 256 millones de pistas de Spotify, y el grupo planea liberar los 300TB de archivos de música más adelante. Anna’s Archive -así se hace llamar- afirma que su objetivo es crear un archivo de preservación musical; en esta primera acción, ha priorizado las canciones más populares en Spotify.

- Publicidad -

Spotify, al tanto de las acciones de Anna’s Archive, ha suspendido cuentas que han participado en descargas ilegales e implementando nuevas medidas de seguridad para prevenir este tipo de ataques. Google ha afirmado haber eliminado recientemente 749 millones de enlaces a dominios de Anna’s Archive por reclamaciones de derechos de autor.

¿Pero qué es Anna’s Archive? Se trata de un motor de búsqueda de bibliotecas “shadow” (bibliotecas digitales no oficiales) de código abierto, creado por una persona que usa el seudónimo Anna, y surgido después de que las autoridades intentaran cerrar Z-Library en 2022.

- Publicidad -

El sitio recopila información de varias fuentes como Z-Library, Sci-Hub o Library Genesis (LibGen). Se describe a sí mismo como “la biblioteca verdaderamente abierta más grande en la historia de la humanidad”, y su objetivo es catalogar todos los libros existentes y facilitar que estén disponibles digitalmente para todo el mundo. Ahora, pretende extender esta misión a la música.