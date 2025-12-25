Guitarricadelafuente regala una preciosa jota por Navidad

Igual que Sabrina Carpenter, que ha lanzado hoy mismo la edición deluxe de ‘Man’s Best Friend’, o The Lemon Twigs, uno de los artistas nacionales más destacados del año ha decidido entregar a sus fans un regalito por Navidad. Guitarricadelafuente vuelve a sus inicios tradicionales con ‘En la noche más fría’, la Canción del Día y su villancico particular.

Álvaro Lafuente ha tenido el mejor año de su carrera. ‘Spanish Leather’ ha acabado consiguiendo un puesto en todas las listas de los mejores discos nacionales del año y seguirá trayéndole éxitos en 2026. Para culminar, ha lanzado por sorpresa un sencillo que recuerda más a ‘Agua y Mezcal’ que a ‘Full time papi’.

Producida por Raül Refree, ‘En la noche más fría’ es una pieza acústica diseñada para disfrutar en estas fechas tan señaladas. Su instrumentación y melodía toma inspiración en la jota aragonesa, mientras que la letra está inspirada por la víspera navideña y por el imaginario propio de Guitarricadelafuente.

Este menciona lugares como Punta Umbría o instrumentos como la zambomba, típica de los villancicos: «Cuando el frío más penetra, más arde el corazón mío», canta en el estribillo. Más elementos se suman a la mezcla durante la canción, juntándose con un precioso coro que pone el lazo final.