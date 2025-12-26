The Lemon Twigs encantan como Brian Wilson en ‘Tchotchkes’

El espíritu navideño ha inspirado a The Lemon Twigs, la banda vintage por excelencia, a rendir homenaje, más que nunca, a The Beach Boys. No están solos en la ocasión, reclutando al grupo neoyorquino Tchotchke, también amantes de toda la música de los 60 y 70. Ademas, han inspirado el nombre de la canción. ‘Tchotchkes’ es la Canción del Día.

Un tchotchke es una palabra usada para describir un objetivo cuya única función es la de decorar, ya que no suele tener ningún valor monetario. Es lo mismo que una baratija, un souvenir o los típicos imanes que se compran de vacaciones. Esto es justo lo que piden Tchotchke, formada por Anastasia Sanchez, Eva Chambers y Emily Tooraen, en el estribillo: «Pequeños y adorables tchotchkes / Con personalidades / Que combinen con mi estilo», cantan.

Desde las melodías hasta los detalles de producción más minuciosos, la clara inspiración del villancico de The Lemon Twigs es la banda californiana autora de clásicos como ‘Wouldn’t It Be Nice’ o ‘Sloop John B’. De hecho, la primera voz que aparece en la canción recuerda directamente a la del joven Brian Wilson, fallecido este 2025.

Los falsettos y la percusión adicional típicas de los Beach Boys está en ‘Tchotchkes’, pero lo que mejor recrea el dúo estadounidense es la construcción de una satisfactoria y encantadora canción, sin llegar a ser una copia clara de ninguna canción. Desde luego, es una de las mejores canciones navideñas de los últimos años.