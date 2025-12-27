Muere Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure

Perry Archangelo Bamonte ha fallecido a los 65 años. Así lo ha comunicado The Cure en su propia página web, en la que han rendido homenaje al guitarrista y teclista: «Es con una enorme tristeza que confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda, que falleció tras una corta enfermedad en su casa».

Aunque no fue un miembro fundador del grupo británico, sí fue una «parte vital de la historia de The Cure», descrito por la banda como una persona «tranquila, intensa, intuitiva, constante y extremadamente creativa». La historia de Bamonte comienza con su hermano pequeño, Daryl, road manager, teclista ocasional de Depeche Mode y quien le introduce al mundo de la música.

Perry se unió al equipo de gira de The Cure en 1984 gracias a su hermano, que empezó a trabajar con la banda a principios de los 80. Bamonte actuó como asistente personal y técnico de Robert Smith hasta 1989, y con la salida del teclista Roger O’Donnell en 1990 acabó convirtiéndose en un miembro de la banda a tiempo completo. «Tocó la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado en ‘Wish’, ‘Wild Mood Swings’, ‘Bloodflowers’, ‘Acoustic Hits’ y ‘The Cure’, haciendo más de 400 conciertos a lo largo de 14 años», cuenta la banda.

Bamonte empezó como teclista, pero acabó siendo el guitarrista principal del grupo con la salida de Porl Thompson hasta 2005, año en el que Robert Smith convirtió The Cure en un trío junto a Simon Gallup y Jason Cooper. Su historia con la banda no llegó a su fin, reincorporándose en 2022 para tocar en otros 90 conciertos como parte de la gira ‘Shows of the Lost World’, «algunos de los mejores de la historia de la banda».