Sabrina Carpenter se ríe por no llorar en ‘Such A Funny Way’

El regalo navideño de Sabrina Carpenter ha sido, no la versión deluxe, sino la versión ‘Bonus Track’ de ‘Man’s Best Friend’. Esta incluye ‘Such A Funny Way’, descrita por la propia artista como una «catártica canción de colapso navideño». En ella, la cantante mantiene el humor y el sarcasmo de siempre a la vez que se aguanta las lágrimas. Es la Canción del Día.

La estructura de ‘Such A Funny Way’ no es nueva en la discografía de Sabrina, comenzando con una instrumental esquelética antes de revelar el estribillo en su versión más comedida. Sin embargo, la letra es lo suficientemente interesante como para mantenerte atento antes de que entre la percusión en el primer verso.

Carpenter ilustra lo de tomarse las cosas con humor en su máxima expresión, describiendo una relación totalmente fallida en la que su pareja pasa totalmente de ella. Sin embargo, ella lo ve de otra forma: «Debe ser que me quieres tanto que no encuentras las palabras», canta en la primera línea.

La artista consigue justificar de forma hilarante situaciones tales como que su pareja la mantenga «alejada de amigos o familia» o que no quiera la sudadera de la noche en la que se conocieron: «Qué adorable que me la devuelvas». Ante todo, no pierde el humor. «Tienes una forma tan peculiar de decir que me quieres, olvidándome más cada día», canta en el estribillo. Tal y como confiesa en la última línea, Sabrina se ríe por no llorar.