Valeria Castro abre 2026 en Madrid presentando su gran 2º disco

A pesar de su complicado año, Valeria Castro cierra 2025 con buenas noticias: ‘¿Y si lo hacemos?’, su exitosa colaboración con Dani Fernández, es número 1 en Los 40 Principales. Además, su segundo disco ‘el cuerpo después de todo‘ es claramente uno de los mejores de los últimos 365 días. En el Anuario de JENESAISPOP aparece en la parte de arriba, en el puesto 24.

Castro presentará ‘el cuerpo después de todo’ próximamente en un importante concierto que tendrá lugar el 9 de enero -dentro de 10 días- en el Movistar Arena de Madrid. Esta fecha forma parte del ciclo de Inverfest y avisamos de que quedan pocas entradas.

Si contáramos solo discos nacionales, para JENESAISPOP ‘el cuerpo después de todo’ sería exactamente el sexto mejor disco del año. Un álbum bellísimo que, reflexionando sobre temas como «el amor tóxico, la dependencia y sobre el rechazo a nuestro propio cuerpo en la era de los filtros de Instagram», también es un trabajo que refleja la realidad digital actual. No es casualidad que ‘la soledad’ haya sido el single de adelanto y uno de los más queridos por el público.

Castro explicaba el concepto del disco, subrayando su perspectiva femenina, crucial para entender la obra, en una entrevista con JENESAISPOP. «Yo soy mujer, de repente me he visto más expuesta públicamente, y eso afila ese sentimiento de la mirada ajena», contaba. «El bombardeo de imágenes, del algoritmo y todas estas redes sociales llevan a que te compares mucho y me he visto muchas veces buscando en el espejo un cariño propio que no he encontrado. Yo hablo desde el prisma femenino. Hay mucha lucha, lo veo con mis amigas, mis familiares: siempre hay algo de enemistad con el cuerpo físico. Muchas veces intentamos taparlo para no asumir esa lucha que traemos, pero de repente tienes que sacarte fotos, tienes que poner tu imagen en un escenario y no siempre has sido muy amable contigo misma».

Hablando también sobre la importancia de amarse a una misma primero, la audiencia claramente ha conectado con una propuesta tan atemporal en su paleta sonora -incorporando influencias del folk o la ranchera-, como contemporánea en sus temáticas. No solo el gran estribillo de ‘la soledad’, también composiciones como ‘tiene que ser más fácil’, ‘sentimentalmente’ o ‘debe ser’, que cuenta con la colaboración de Sílvia Pérez Cruz, prometen quedarse con nosotros durante mucho tiempo. Será la hermosa voz de Valeria Castro, con su sentimiento y poder, la que nunca «nos suelte».