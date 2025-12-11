Sílvia Pérez Cruz, condecorada por el Gobierno de España

Sílvia Pérez Cruz ha sido condecorada por el Gobierno de España con una medalla oficial por su contribución a la música y su “compromiso con la justicia social, la memoria y la dignidad de la gente que lucha por sus derechos”, ha explicado Pedro Sánchez en un vídeo de Instagram. Sánchez y Pérez Cruz han posado juntos para las imágenes oficiales, y la cantante ha celebrado que Sánchez, en su presentación, haya hecho énfasis en el componente social de su obra, ya que “no tantos lo han hecho”.

Esta no es la primera vez que Pérez Cruz es reconocida por el Gobierno de España, ya que en 2022 la autora de ‘Toda la vida, un día‘ (2023) recibió el Premio Nacional de las Músicas Actuales, dotado con 30.000 euros (este año, el galardón ha sido para Antonio Serrano).

Pérez Cruz cierra así un año especialmente significativo para ella en el aspecto profesional, y que ha incluido dos importantes momentos, en primer lugar, el lanzamiento de su disco conjunto con Salvador Sobral y, en segundo, el estreno de ‘La rumba del perdón’, su colaboración con Rosalía y Estrella Morente.