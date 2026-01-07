Los discos más vendidos de 2025; Taylor Swift, nº1

Taylor Swift es por segundo año consecutivo la artista con el disco más vendido del año. ‘The Life of a Showgirl‘ es el número 1 en el recuento anual de Mediatraffic -que lleva décadas realizando una estimación bastante parecida a lo que luego publica oficialmente la IFPI. Sus ventas globales se cifran en 7.586.000 unidades equivalentes, un dato asombroso si tenemos en cuenta que el disco se publicó en octubre. Pronto superará las ventas totales de ‘The Tortured Poets Department‘, que se estiman en torno a los 11 millones de copias y solo necesitó la mitad de esa cifra -5,6 millones- para erigirse como el disco más vendido de 2024.

Es más, ‘The Tortured Poets Department’ ha sido, según la lista de Mediatraffic, el 14º disco más vendido de 2025, sumando 2.559.000 unidades durante este año. Taylor coloca otros tres discos en la tabla: ‘Lover‘ en el 34 con 1.737.000 unidades en 2025, ‘Folklore‘ en el 36 con 1.707.000 «copias», y ‘1989‘ (la versión original) en el 38 con 1.667.000 unidades. Es decir, Swift firma 5 álbumes entre los más exitosos de 2025.

- Publicidad -

La lista, que cuenta del 11 de enero de 2025 hasta el 3 de enero de 2026, encumbra en segundo lugar un disco lanzado en 2022, casi 2023, ‘SOS‘ de SZA. ‘SOS’ ha «vendido» en 2025 4.887.000 unidades equivalentes en 2025, superando ‘Debí Tirar Más Fotos‘ de Bad Bunny, un disco publicado en enero de 2025, que figura en tercer lugar, con 4.377.000 unidades. El total de SZA está en 13 millones de copias, nada menos.

El top 5 lo completan un disco de 2025, el de Morgan Wallen, y uno de 2024, el de Sabrina Carpenter. Sí, ‘Short n’ Sweet‘ ha vendido en 2025 más que ‘Man’s Best Friend‘, aunque es cierto que el primero lleva más de un año en la calle, y el segundo apenas meses.

- Publicidad -

El top 40 deja noticias como el comeback de ‘The Fame (Monster)’ de Lady Gaga, que aparece en 19º lugar probablemente arrastrado por el efecto ‘Mayhem’ (10º puesto), y también la consolidación en listas globales de Tate McRae, Alex Warren, Charli xcx (‘brat‘ aparece en lista por segundo año consecutivo) o la música latina, no solo de Bad Bunny, sino también de Fuerza Regida o Neton Vega. También el k-pop vive una edad de oro y no solo por ‘K-Pop Demon Hunters‘ (7º lugar), ya que tanto Stray Kids como Jennie o Rosé arañan posiciones.

Los discos más vendidos de 2025

1.- Taylor Swift / The Life of a Showgiel

2.- SZA / SOS

3.- Bad Bunny / Debí Tirar Más Fotos

4.- Morgan Wallen / I’m the Problem

5.- Sabrina Carpenter / Short n’ Sweet

6.- Billie Eilish / Hit Me Hard and Soft

7.- K-Pop Demon Hunters (BSO)

8.- Kendrick Lamar / GNX

9.- Alex Warren / You’ll Be Alright, Kid

10.- Lady Gaga / Mayhem

- Publicidad -

11.- Ariana Grande / eternal sunshine (deluxe edition)

12.- Tate McRae / So Close To What

13.- The Weeknd / Hurry Up Tomorrow

14.- Taylor Swift / The Tortured Poets Department

15.- Gracie Abrams / The Secret Of Us

16.- Bad Bunny / Un Verano Sin Ti

17.- Chappell Roan / The Rise And Fall Of A Midwest Princess

18.- Teddy Swims / I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1)

19.- Lady Gaga / The Fame (Monster)

20.- Stray Kids / Karma