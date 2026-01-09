Bad Bunny, demandado por 16 millones por un sample

Bad Bunny debió “Tirar Más Fotos” y, quizá, también debió autorizar legalmente el uso de la voz de una mujer en dos de sus grandes éxitos. Al menos, eso alega una demanda millonaria presentada este lunes contra el cantante portorriqueño y sus socios, informa Billboard.

Una mujer llamada Tinaly Serrano afirma que Benito -quien actúa en la Super Bowl el mes que viene- ha usado su voz en ‘Solo de Mí’ (2018) y ‘EoO’ (2025) sin su permiso, y que la ha explotado comercialmente tanto en grabaciones de estudio como en presentaciones en vivo.

La demanda sostiene que la voz de Serrano puede escucharse en ‘Solo de Mí’ y ‘EoO’ pronunciando la frase: “Mira, puñeta, no me quiten el perreo”.

Serrano afirma que grabó esta frase a petición del productor La Paciencia, cuando ambos estudiaban juntos en la universidad en 2018. Sin embargo, según la demanda, nunca se le informó “del propósito del audio, ni que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente”, y tampoco “se discutió ningún tipo de compensación, ni se firmó contrato o acuerdo alguno, ni se otorgó licencia o autorización”.

Rivera está representada en el caso por el mismo equipo legal que demandó a Bad Bunny en 2023 por supuestamente incluir la voz de su ex-novia en las canciones ‘Pa’ Ti’ y ‘Dos Mil 16’ sin su consentimiento.



