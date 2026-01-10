Fetty Wap, aplaudido en su salida de prisión

Fetty Wap, conocido sobre todo por el macrohit ‘Trap Queen’, ha salido de prisión antes de tiempo. Como recordaréis, en 2022 fue condenado a 70 meses de cárcel por tráfico de drogas. En su momento le incautaron 500 gramos de cocaína y miles de dólares en dinero efectivo. Estuvo involucrado en el tráfico de 100 kilos de cocaína, heroína, fentanilo y crack entre junio de 2019 y junio de 2020, principalmente en Long Island.

Se esperaba que le redujeran la condena y saliera a finales de 2026, pero finalmente su fecha de liberación se ha adelantado incluso más. Según ha podido saber TMZ permanecerá bajo arresto domiciliario hasta el 8 de noviembre, gracias a su buen comportamiento, que parece respaldado por el aplauso que ha recibido al salir de prisión.

Además, durante los próximos 5 años tendrá que someterse a tests de drogas, no podrá consumir alcohol, necesitará aprobación de agentes federales para abrir cuentas bancarias y todos sus movimientos fiscales serán especialmente vigilados.

El artista ha declarado: «Me centraré en contribuir a través de mis iniciativas comunitarias y mi fundación, apoyando a niños pequeños en riesgo, ampliando el acceso a la educación, las habilidades tecnológicas tempranas y el cuidado de la vista para que puedan desarrollar su mejor versión. Me comprometo a seguir adelante con un propósito y a generar un impacto significativo donde más importa».

Fetty Wap seen receiving a standing ovation from supporters after being released from prison. ❤️ pic.twitter.com/N7VgApQKfk — No Jumper (@nojumper) January 9, 2026