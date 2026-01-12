Una tienda danesa veta a Björk y la compara con Trump

Mientras Donald Trump intensifica sus amenazas sobre una posible invasión de Estados Unidos a Groenlandia, las recientes palabras de Björk sobre la situación -en las que ha pedido la independencia de Groenlandia de Dinamarca- resuenan en la vida real.

Recientemente, una tienda de discos en Odense, Dinamarca, ha retirado la música de Björk de sus estanterías para protestar por las declaraciones de la cantante islandesa, informa el medio islandés Grapevine, citando una información de la emisora danesa TV 2.

“A partir de mañana, ya no será posible comprar a Björk en nuestra tienda ni en nuestro sitio web”, escribe RecordPusher en un comunicado publicado en su página de Facebook. “Esto se debe a sus declaraciones sobre Dinamarca y Groenlandia, que de ninguna manera ayudan a la situación en la que se encuentra actualmente el Reino de Dinamarca”, señala.

Según la tienda, la publicación de Björk en Instagram -que incluía un mapa de Groenlandia ilustrado con los colores de la bandera danesa y un mensaje de apoyo a la independencia- es “factualmente incorrecta”. La tienda incluso compara a Björk con Trump, acusándola de “crear su propia realidad” como hace el presidente estadounidense. “Esta publicación divide a los amigos y solo ayuda al idiota al otro lado del Atlántico… adiós Björk”, concluye el comunicado.

En su post, Björk usaba su canción ‘Declare Independence’ (2007) para enviar apoyo a la población groenlandesa “en su lucha por la independencia”, y, aunque no mencionaba directamente a Trump, señalaba: “El colonialismo me da auténticos escalofríos, y la posibilidad de que mis amigos groenlandeses pasen de un colonizador cruel a otro es demasiado brutal para imaginarla”.