Kehlani no toca techo con la brillante ‘Folded’

El hilo de R&B del foro de JENESAISPOP no es el más concurrido, pero sigue activo y, de vez en cuando, los usuarios recomendáis en ese espacio canciones o discos que merecen toda la atención. En el caso de Kehlani, su single de 2025, ‘Folded’, no ha sido una mera curiosidad o anécdota en su catálogo, sino que se ha convertido en el mayor éxito de una carrera que ya abarca diez años.

Así que teníamos una cuenta pendiente con ‘Folded’, una canción publicada en junio del año pasado que sigue marcando nuevos picos de popularidad en estos primeros días de 2026. El tema ha subido recientemente al puesto 6 del Billboard Hot 100, pero antes de eso ya se había convertido en el primer single top 10 en solitario de Kehlani en su país de origen. Actualmente, aspira a varios GRAMMYs.

‘Folded’ es una canción de R&B clásica que logra un cariz envolvente y sensual gracias a sus exuberantes arreglos de guitarra y cuerdas. El título, «doblado», se refiere a la ropa que el ex de Kehlani dejó en su habitación. Tras terminar la relación, el chico abandona el lugar sin recoger sus cosas. Kehlani espera que vuelva a por su ropa, que ha dejado «doblada» en un rincón.

Aunque Kehlani sospecha que pudo haberse apresurado al terminar la relación («Sé que no me debí marchar»), también reconoce que él «solo pidió espacio» y espera que su ex vuelva a quererla como al principio: «No necesito más promesas sin cumplir, solo necesito algunas flores en mi jardín». Kehlani desea que ese chico aprenda a cultivar la relación y que no la deje marchitarse.

‘Folded’ ha sido promocionada con diversos remixes, entre ellos uno con la participación de Brandy, quizá por lo mucho que recuerda su sonido al de la autora de ‘Full Moon’ (1996). Recientemente, Kehlani ha presentado ‘Folded’ en directo para COLORS, destacando su componente orquestal.



