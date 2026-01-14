Paula Koops, más madura de lo que recordabas, de gira con GPS

Paula Koops es lo más cercano que tenemos a una Avril Lavigne española, y lo lleva demostrando desde la pandemia. Consiguió su primer éxito viral con ‘Línea 7’, que mezclaba el universo sonoro de la artista canadiense con C. Tangana. Casi dos años después del lanzamiento de su álbum debut, ‘MOTEL’, Koops está lista para salir a la carretera con su faceta más madura.

«No te puedo odiar, porque sería pensarte», canta la madrileña en ‘pídeme perdón’, su último lanzamiento. Los que se quedaron con ganas de más tras la era de ’11 RAZONES’ de Aitana tienen en Paula Koops justo lo que han estado esperando. «Quiero que me pidas perdón, no perdonarte / Dime donde tú vas a estar, pa’ yo largarme», canta en uno de sus mejores estribillos.



Si bien su carrera despegó a base de pura nostalgia dosmilera y una imagen clara de «princesa punk», a base de temas como ‘b.o.b.o.’ o ‘novio del año’, Koops ha encontrado en sus últimos singles una nueva autenticidad. Eso sí, manteniendo su marcado estilo.

Se ve claro en la baladesca ‘aunque no estés’, uno de sus temas más solemnes, que hasta tiene un resquicio a La Oreja de Van Gogh. Koops también demuestra que es capaz de evolucionar sin perder el gusto por el pop instantáneo y facilón, en el mejor sentido de la palabra, con ‘Se Suponía’, una de sus mejores y más pegadizas canciones: «Se suponía que pa’ este dos de enero / Teníamos resaca de año nuevo / Planes de verano, tú y yo mano a mano», canta.



La renovada artista acaba de anunciar la gira ‘Los Lugares Donde No Pudimos Ir’, con la que pasará por 7 ciudades españolas este año de la mano de Girando Por Salas. Koops estará en Vitoria, Logroño, Oviedo, Albacete, Valladolid, Palma de Mallorca y Almería. Las entradas ya están a la venta en las webs de cada recinto.

Fechas de Paula Koops en 2026:

Viernes, 12 de marzo – VITORIA-GASTEIZ – Sala Le Coup

Sábado, 13 de marzo – LOGROÑO – Sala Fundición

Viernes, 24 de abril – OVIEDO – Sala Tribeca Live

Sábado, 9 de mayo – ALBACETE – Sala Le Premiere

Sábado, 15 de mayo – VALLADOLID – Sala Porta Caeli

Viernes, 22 de mayo – PALMA DE MALLORCA – Sala Zero Es Gremi

Viernes, 29 de mayo – ALMERÍA – Sala Berlín Social Club