Spotify, haz como Bandcamp y prohíbe la música hecha con IA

Hace poco estaba escuchando música en Spotify y empezó a sonar una canción que me recordó sospechosamente a una de Lana Del Rey. La canción es ‘Colour of Sense’ y el artista, un tal «woming pai music». La canción suma más de 34.000 escuchas pero tiene toda la pinta de haber sido creada con inteligencia artificial, básicamente porque la voz de Lana y la melodía de ‘Young & Beautiful’ son fácilmente reconocibles, aunque manipuladas.

Lo más preocupante es que el algoritmo de Spotify la haya incluido en mi cola de reproducción, cuando hago todo lo posible por no consumir música generada con IA que copia de forma tan evidente grabaciones originales, de Lana Del Rey nada menos.

Según Last.fm, la canción que escuché previamente fue ‘Almost a Lover‘ de BEA1991. Es decir, «woming pai music” parece haberse colado en el ecosistema de recomendaciones de BEA1991, y probablemente de otros artistas similares, imitando sus patrones sonoros y emocionales para engañar al algoritmo y, de paso, a los oyentes. Hablando de oyentes, este «artista» tiene casi 15.000.

Por no hablar de las playlists de ambient y música para relajarse o dormir, que está completamente plagadas de sonidos generados por IA, que pasan desapercibidos debido a la naturaleza de este estilo musical.

El problema empieza a ser realmente preocupante, ya que grupos fake como The Velvet Sundown se popularizan. Como recoge Stereogum, Deezer ha comunicado que 50.000 canciones publicadas en su plataforma al día están creadas con inteligencia artificial, el 34% de toda su música nueva. Spotify, por su lado, ha prometido deshacerse de la basura «AI-generated» -aquel contenido llamado en inglés «slop»-, pero sus esfuerzos parecen en vano, ya que los oyentes se siguen topando con canciones como la que cito, sin quererlo. Estamos hablando de auténtica basura musical flotando por las plataformas como si nada.

Ahora Bandcamp, una de las plataformas que mejor trata a sus artistas, ha lanzado un rayo de esperanza: a partir de ahora, la música generada con inteligencia artificial está prohibida en su servicio. Tienen faena, ya que la cantidad de música que se sube a Bandcamp diariamente es considerable. La plataforma ha publicado pautas claras para la música hecha con IA:

1.- La música y el audio generados total o sustancialmente por IA no están permitidos en Bandcamp.

2.- Cualquier uso de herramientas de IA para hacerse pasar por otros artistas o estilos está estrictamente prohibido, de acuerdo con nuestras políticas existentes que prohíben la suplantación y la infracción de propiedad intelectual.

Bandcamp explica: «Si te encuentras con música o audio que parezca haber sido creado totalmente o con una fuerte dependencia de IA generativa, utiliza nuestras herramientas de reporte para marcar el contenido y que nuestro equipo lo revise. Nos reservamos el derecho de eliminar cualquier música bajo sospecha de haber sido generada por IA».

Bandcamp no es la plataforma de streaming más usada, ni su experiencia de streaming es la más fluida, ni su algoritmo el más potente, pero sí es un oasis para artistas y oyentes que buscan consumir música de forma más ética (y comprarla directamente si así lo desea). Ahora, dan un paso firme al prohibir la IA en su servicio, y espero que otras plataformas sigan su ejemplo.