A Gorillaz se les escapan los singles de las manos. A falta de 41 días para el lanzamiento de ‘The Mountain’, el grupo de Damon Albarn ya ha publicado 5 adelantos. Sin embargo, ‘The Hardest Thing’ y ‘Orange County’, en realidad son mejor presentadas como una sola pieza. Una de las más bonitas y emocionantes de la discografía de Gorillaz. Además, se puede bailar.

‘The Hardest Thing’ y ‘Orange County’, además de las Canciones del Día, son inseparables porque ambas reflejan el tema clave de ‘The Mountain’: la pérdida. Es por eso que la presencia de Tony Allen, fallecido en 2020, en la primera de estas no es ninguna casualidad. «Oya, e dide erori», repite en yoruba, lo cual se traduciría como «Despierta, querida».

Entre elevados arreglos orquestales, llenos de motivos orientales y centrados en la melodía principal de ‘Orange County’, Albarn introduce la frase más repetida en la canción. Seguramente, la que puede definir el próximo álbum de Gorillaz: «Lo más difícil que hay es decir adiós a alguien que amas». Tan simple como contundente.

Durante los dos viajes a la India que inspiraron ‘The Mountain’, tanto Damon Albarn como Jamie Hewlett perdieron a sus padres. El líder de Blur quedó fascinado por la positividad con la que se trata la muerte en la cultura hindú y, por eso mismo, ‘Orange County’ está diseñada para llorar mientras se baila.

Kara Jackson y Albarn intercambian versos sobre tener la oportunidad de «envejecer» o «amar otra vez», mientras que Bizarrap aporta el toque fiestero en la producción, pese a que su toque es casi irreconocible. Aquí no hay nada parecido al reggaeton o al trap, pero las trompetas sí evocan directamente a los corridos mexicanos.

En el contexto de la larga discografía de Gorillaz, ‘Orange County’ transmite el mismo sentimiento nostálgico que ‘On Melancholy Hill’. Es una melodía alegre transformada en una emoción agridulce. Jackson se preguntaba en su debut de 2023 por qué la Tierra nos regala personas para amar. Para echarles de menos, diría Albarn.