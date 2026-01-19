Todo el mundo ama a Liim: «Max B sobre acordes de Stereolab»

Acordes de jazz, sutiles melodías de R&B, ritmos juguetones y una personalidad musical magnética. Este es el universo de Liim, una de las promesas más sólidas del hip hop neoyorquino. Ya ha enamorado a artistas tan importantes como Tyler, the Creator, quien le describió como una mezcla de «Max B sobre acordes de Stereolab», y Joey Bada$$. ‘For The Both Of Us’ es la Canción del Día.

La primera vez que el autor de ‘CHROMAKOPIA’ se fijó en Liim Lasalle fue a raíz de la canción ‘Petty Pete’. Este la publicó en sus Stories de Instagram, con una simple anotación: «Me encanta esta canción». La música del propio Liim se podría comparar con la de Tyler, sobre todo en su aproximación ‘nerdy’ a las progresiones de acordes, pero tampoco desentona al lado de artistas como Steve Lacy, Blood Orange o Pharrell.

#liim #tylerthecreator #zanelowe #applemusic ♬ original sound – Pigeons & Planes @pigsandplans In a recent interview with Zane Lowe for Apple Music, Tyler, The Creator gave a shoutout to @Liim after being asked about which artist he’s been loving that he wants more people to know about. Tyler explained, “This kid named Liim—he’s from New York. I don’t wanna compare him to stuff…but it’s like Max B over Stereolab chords, but you can tell he be with like dirty skaters…it’s really cool.” 🛹 Liim’s upcoming album, ‘Liim Lasalle Loves You,’ is set to release September 12. __ #pigeonsandplanes

El artista de 21 años lanzó su primer disco el pasado septiembre, titulado ‘Liim Lasalle Loves You’. La primera canción del disco, ‘For The Both Of Us’, es uno de los mejores puntos de partida para empezar a escuchar lo que tiene que ofrecer. Aunque otras como ‘Mezcal’ son una mejor muestra de su versatilidad vocal, esta sería la mejor mezcla de melodía y rapeo.

La primera parte de la canción está ocupada por una romántica melodía en la que la tintineante percusión y la voz de Liim son las absolutas protagonistas. Cuando entra toda la percusión, a la vez que unos dulcísimos acordes, Liim muestra que tampoco necesita decir obscenidades para rapear bien, al igual que muchos de sus referentes: «Sí, estoy nervioso y con náuseas / Pero te mereces toda la cautela».