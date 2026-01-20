Arctic Monkeys regresan con una canción benéfica

Arctic Monkeys van a lanzar su primera canción en 4 años este mismo jueves. El tema formará parte de un disco destinado a recaudar fondos para la ONG War Child y varios artistas formarán parte de él, aunque todavía no se conocen más nombres. Según ha informado la organización esta misma tarde, la canción de los de Sheffield saldrá a las 16h de este 22 de enero.
Los rumores sobre una nueva canción de Arctic Monkeys empezaron a circular a principios de mes, cuando War Child publicó un mensaje en Instagram con el que daban a entender que un disco benéfico estaba en desarrollo. «Un grupo de artistas están trabajando en algo importante en apoyo de War Child», se leía en el post.
Como es normal para el grupo británico, poco se ha sabido de ellos desde el lanzamiento de ‘The Car’ en 2022. El anuncio ha llegado con un pequeño clip de un niño corriendo por una playa, pero no incluye ningún adelanto de la canción. Respecto al título, también es desconocido.