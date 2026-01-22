Robyn logra su 6º top 1 en JNSP

‘Talk to Me’ se alza como el 6º tema de Robyn que logra ser número 1 en JENESAISPOP. Después de que ‘Dopamine’ quedara atascado en el top 3 por detrás de 2 canciones de Rosalía, su nueva apuesta, o ha convencido más, o se beneficia de no haber tenido tan feroz competencia. Los anteriores números 1 de Robyn en JENESAISPOP han sido ‘The Girl & The Robot’ con Röyksopp, ‘Indestructible’, ‘Do it Again’ con Röyksopp, ‘Monument’ con Röyksopp y ‘Missin U’. Curiosamente, ‘Dancing On My Own’ solo logró llegar a ser la 18ª canción más votada de la semana a mediados de mayo de 2010, cuando el top 1 eran cosas como Hot Chip o Triángulo de Amor Bizarro.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|–
|1
|1
|Talk to Me
|Robyn
|2
|3
|2
|2
|Despierto amándote
|Miranda!, bailamamá
|3
|5
|3
|2
|Bomba de amor
|Luna Ki
|4
|–
|4
|1
|I Just Might
|Bruno Mars
|5
|4
|4
|2
|Todos estamos bailando la misma canción
|La Oreja de Van Gogh
|6
|1
|1
|5
|Madeline
|Lily Allen
|7
|–
|7
|1
|Make-Up is a Lie
|Morrissey
|8
|12
|3
|6
|Hot In December
|Kylie Minogue
|9
|13
|6
|3
|En la noche más fría
|Guitarricadelafuente
|10
|14
|3
|4
|CHANEL
|Tyla
|11
|11
|7
|5
|tiempo pasa
|judeline, DELLAFUENTE
|12
|20
|4
|6
|Tiempos dorados
|Julieta Venegas
|13
|17
|10
|4
|Malo
|Maria Rodés
|14
|9
|8
|5
|Un mundo feliz
|Rodrigo Cuevas, Massiel
|15
|15
|3
|9
|Dopamine
|Robyn
|16
|22
|16
|3
|girl, get up.
|Doechii, SZA
|17
|23
|17
|2
|Internet Girl
|KATSEYE
|18
|16
|2
|7
|SABES QUÉ???
|Natalia Lacunza
|19
|25
|5
|50
|M.A.P.S.
|Amaia
|20
|26
|2
|15
|com você
|Judeline, Amaia
|21
|6
|1
|10
|La Perla
|Rosalía
|22
|7
|7
|3
|La primera vez que te vi
|Vicente Navarro
|23
|31
|12
|3
|Such a Funny Way
|Sabrina Carpenter
|24
|–
|24
|1
|SWEET LOVE
|Stephen Sanchez
|25
|8
|1
|11
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|26
|36
|14
|4
|Espiral despiadada
|Maria Escarmiento, Vau Boy
|27
|30
|1
|21
|Everybody Scream
|Florence + the Machine
|28
|27
|12
|7
|Fuma
|Bad Gyal
|29
|2
|1
|13
|Nuevos recuerdos
|Martin
|30
|32
|9
|6
|PELLIZCO
|Maria Arnal
|31
|–
|31
|1
|Punk Rocky
|A$AP Rocky
|32
|–
|32
|1
|Dance the Pain Away
|Haute & Freddy
|33
|–
|33
|1
|Hit My Head All Day
|Dry Cleaning
|34
|10
|10
|2
|Been Undone
|Peter Gabriel
|35
|19
|3
|12
|Pussy Palace
|Lily Allen
|36
|28
|4
|9
|House
|Charli XCX, John Cale
|37
|33
|19
|5
|Love Takes Miles
|Cameron Winter
|38
|39
|35
|3
|Days Go By
|James K
|39
|35
|6
|14
|Dracula
|Tame Impala
|40
|–
|40
|1
|Folded
|Kehlani
|Candidatos
|Canción
|Artista
|–
|Me tiré a un facha
|Montedapena, PLATERÍAS
|–
|Otro verano
|Martin
|–
|Orange County
|Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson
|–
|Where’s My Phone?
|Mitski
|–
|2SIDED
|Arlo Parks
|–
|For the Both of Us
|Liim
|–
|TENTACION
|Ralphie Choo
|–
|Zombie
|YUNGBLUD, The Smashing Pumpkins
|–
|Podría ser peor
|Carlangas, Leiva
|–
|Stonefly
|Maria Somerville
