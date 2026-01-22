escribe aquí...
Robyn logra su 6º top 1 en JNSP

‘Talk to Me’ se alza como el 6º tema de Robyn que logra ser número 1 en JENESAISPOP. Después de que ‘Dopamine’ quedara atascado en el top 3 por detrás de 2 canciones de Rosalía, su nueva apuesta, o ha convencido más, o se beneficia de no haber tenido tan feroz competencia. Los anteriores números 1 de Robyn en JENESAISPOP han sido ‘The Girl & The Robot’ con Röyksopp, ‘Indestructible’, ‘Do it Again’ con Röyksopp, ‘Monument’ con Röyksopp y ‘Missin U’. Curiosamente, ‘Dancing On My Own’ solo logró llegar a ser la 18ª canción más votada de la semana a mediados de mayo de 2010, cuando el top 1 eran cosas como Hot Chip o Triángulo de Amor Bizarro.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 Talk to Me Robyn Vota
2 3 2 2 Despierto amándote Miranda!, bailamamá Vota
3 5 3 2 Bomba de amor Luna Ki Vota
4 4 1 I Just Might Bruno Mars Vota
5 4 4 2 Todos estamos bailando la misma canción La Oreja de Van Gogh Vota
6 1 1 5 Madeline Lily Allen Vota
7 7 1 Make-Up is a Lie Morrissey Vota
8 12 3 6 Hot In December Kylie Minogue Vota
9 13 6 3 En la noche más fría Guitarricadelafuente Vota
10 14 3 4 CHANEL Tyla Vota
11 11 7 5 tiempo pasa judeline, DELLAFUENTE Vota
12 20 4 6 Tiempos dorados Julieta Venegas Vota
13 17 10 4 Malo Maria Rodés Vota
14 9 8 5 Un mundo feliz Rodrigo Cuevas, Massiel Vota
15 15 3 9 Dopamine Robyn Vota
16 22 16 3 girl, get up. Doechii, SZA Vota
17 23 17 2 Internet Girl KATSEYE Vota
18 16 2 7 SABES QUÉ??? Natalia Lacunza Vota
19 25 5 50 M.A.P.S. Amaia Vota
20 26 2 15 com você Judeline, Amaia Vota
21 6 1 10 La Perla Rosalía Vota
22 7 7 3 La primera vez que te vi Vicente Navarro Vota
23 31 12 3 Such a Funny Way Sabrina Carpenter Vota
24 24 1 SWEET LOVE Stephen Sanchez Vota
25 8 1 11 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor Vota
26 36 14 4 Espiral despiadada Maria Escarmiento, Vau Boy Vota
27 30 1 21 Everybody Scream Florence + the Machine Vota
28 27 12 7 Fuma Bad Gyal Vota
29 2 1 13 Nuevos recuerdos Martin Vota
30 32 9 6 PELLIZCO Maria Arnal Vota
31 31 1 Punk Rocky A$AP Rocky Vota
32 32 1 Dance the Pain Away Haute & Freddy Vota
33 33 1 Hit My Head All Day Dry Cleaning Vota
34 10 10 2 Been Undone Peter Gabriel Vota
35 19 3 12 Pussy Palace Lily Allen Vota
36 28 4 9 House Charli XCX, John Cale Vota
37 33 19 5 Love Takes Miles Cameron Winter Vota
38 39 35 3 Days Go By James K Vota
39 35 6 14 Dracula Tame Impala Vota
40 40 1 Folded Kehlani Vota
Candidatos Canción Artista
Me tiré a un facha Montedapena, PLATERÍAS Vota
Otro verano Martin Vota
Orange County Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson Vota
Where’s My Phone? Mitski Vota
2SIDED Arlo Parks Vota
For the Both of Us Liim Vota
TENTACION Ralphie Choo Vota
Zombie YUNGBLUD, The Smashing Pumpkins Vota
Podría ser peor Carlangas, Leiva Vota
Stonefly Maria Somerville Vota

