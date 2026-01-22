Hilary Duff recalienta los nachos de Taylor Swift en ‘Roommates’

11 años después, Hilary Duff está preparada para lanzar un nuevo álbum. La cantante y actriz estadounidense no se ha roto la cabeza con sus adelantos. Mientras que ‘Mature’ fue un pop rock facilón sobre ver a un ex con una chica más joven que tú -muy ‘La sustancia’-, ‘Roommates’ es directamente cualquier canción de la Taylor Swift más pop. Eso sí, su talento como letrista no lo ha podido replicar.
«‘Roommates’ es una canción que habla de cuando la vida es la vida», cuenta Duff. «Es ese anhelo por una época más salvaje y libre, antes de que los días fuesen consumidos por vehículos compartidos, presupuestos, viajes al supermercado y viejas o nuevas inseguridades», remata. En papel suena muy bonito, pero la canción es tan profunda como una bio de Instagram.
Hilary canta sobre querer volver a los inicios de una relación que se ha vuelto un poco aburrida («No puedo mencionarlo sin causar un trauma a tu ego»). A esos momentos en los que la chispa brillaba con fuerza y un simple apretón de manos provocaba «mariposas». Sin embargo, la reflexión que hace Duff es que echa de menos follar más: «Detrás del bar, chupándotela / Llegar tarde a casa y despertar a tus compañeros de piso», canta en el estribillo.
Nada de malo en esto, faltaría más. El problema es cómo la letra trata el tema, como si la hubiera escrito una persona adolescente, y no alguien adulto: «La vida está ‘videando’ y la presión me está presionando», por ejemplo. Al final del estribillo hay un intento de reflexión confesional, pero acaba provocando un pelín de cringe: «Me estoy tocando mirando porno / Porque tú ya no me miras».
La música es innegablemente pegadiza, eso sí, pero es imposible no pensar en la Taylor Swift de ‘1989’, tanto por la producción como por la melodía elegida. Si ignoras completamente la letra, no está mal del todo. ‘Roommates’ será parte de ‘luck… or something’, el nuevo disco de Hilary Duff. Este estará disponible el próximo 20 de febrero.