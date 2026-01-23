La Fiscalía archiva la investigación a Julio Iglesias

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido archivar la investigación a Julio Iglesias, como este había pedido. El cantante había sido denunciado por dos exempleadas por trata de seres humanos y agresión sexual, provocando un enorme impacto en la población española y alcanzando titulares en todo el mundo.

El Ministerio Público considera que hay una “falta de competencia” por parte de los tribunales españoles. Por tanto, no se presentará querella contra el artista.

La Fiscalía considera que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para examinar el caso, al haber pasado los hechos exclusivamente en el extranjero, exactamente en República Dominicana y Bahamas, donde las dos denunciantes trabajaron para él en 2021. El decreto indica que “los hechos deben ser perseguidos por los Estados directamente competentes, por ser donde ocurrieron y donde se encuentran las pruebas», destaca que las denunciantes no son españolas ni viajaron con Julio Iglesias a España, ni hay “vínculo personal o territorial con nuestro país”. Además, Iglesias “ni reside en España, ni mantiene en este país su centro de vida, intereses, actividad”.

La Fiscalía también alude a una reforma de la jurisdicción universal de 2014, según la que España solo puede intervenir «si el Estado directamente competente no puede o no quiere investigar y así se acredita”, cosa que no ha sucedido.

Como informa El Diario, el periódico que ha publicado la exclusiva tras tres años de investigación, Women’s Link Worldwide, la organización que asesora legalmente a estas mujeres, Laura y Rebeca, asegura que habrá más acciones legales. Las abogadas también han afirmado que no se han valorado los hechos denunciados y califican de “lamentable” la resolución del Ministerio Público.

En los últimos días, Julio Iglesias ha publicado whatsapps intercambiados con sus dos exempleadas a modo de defensa, provocando que muchos se preguntaran si había sido una buena idea.