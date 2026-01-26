The Crab Apples traerán su potente pop-rock a Girando por Salas

The Crab Apples, la banda de indie pop-rock de Barcelona, de la que os venimos hablando desde hace rato por su buen tercer disco, ‘CRAP’ -recomendado para fans de Zahara o Delaporte-, o por su single ‘Open Your Mind’, un pepino en su remix de Ley DJ, enfila una gira por salas en 2026 de la mano de Girando por Salas, que ya ha concretado seis fechas.

A razón de un concierto por mes (en algún caso, dos), The Crab Apples tocarán el 30 de enero en la Sala La2 de Sevilla, el 27 de febrero en el Aguere Cultural de La Laguna, en Tenerife; el 28 de marzo en la sala Octavo Arte de Segovia, el 29 de ese mismo mes en la Siroco de Madrid, el 24 de abril en el Terra de Castelló de la Plana y el 23 de mayo en la Sala La Room de Ferrol, en A Coruña.

El trío de Carla Gimeno (voz), Laia Alsina (guitarra eléctrica) y Laia Martí (bajo), independiente y autogestionado, lleva más de una década sobre los escenarios y ha publicado tres discos: ‘Right Here’ (2014), ‘A Drastic Mistake’ (2018) y el citado ‘CRAP’ (2021). En ellos ha construido un vibrante sonido aunando pop-rock, indie, grunge y electrónica, poniendo siempre en primer plano sus melodías y voces, y cantando indistintamente en inglés, castellano y catalán.

Por el camino hemos conocido auténticos temazos como ‘Hay luz’, su mayor himno, publicado en 2021, y singles sueltos igual de potentes tanto en un estilo guitarrero como en uno bailable. ‘Ojalá’ ha servido guitarrazos hace muy poco, y antes ‘Seguiré bailando’ emparentaba el sonido de The Crab Apples con el de grupos como Miss Caffeina; era, además, una colaboración con Anne Lukin, quien casi parecía la cuarta “Crab Apple” en las imágenes promocionales.

La gira de The Crab Apples sirve para que el grupo siga presentando sobre los escenarios ‘Un volantazo’, su EP de 2024, que contenía cortes tan chulos como ‘Maschin’, en un estilo muy St. Vincent, o el mencionado ‘Ojalá’. Por si alguien duda de lo que ellas son capaces de hacer en directo, su lista de grupos a los que han teloneado quita el hipo: ahí caben lo mismo Warpaint que los Beach Boys o Nada Surf.







