Lady Gaga versiona una sintonía… ¿en su gran semana?

Este domingo se entregan los Grammy y aún no hay demasiada información sobre los artistas que actuarán o presentarán nuevos lanzamientos. Lo seguro es que Lady Gaga parte entre las favoritas, parece que al menos triunfará en la categoría pop y tiene serias opciones en Mejor Álbum, Mejor Canción y Mejor Grabación.

Parece que los grandes premios están entre Bad Bunny, Kendrick Lamar y ella, según las casas de apuestas.

- Publicidad -

Una semana después es la Super Bowl y la artista tendrá una nueva vinculación con el evento tras haber ofrecido uno de los mejores intermedios de la historia, y haber interpretado el Himno Nacional de Estados Unidos en otra ocasión. Esta vez ha versionado un tema para un spot de Rocket & Redfin que se estrenará esa noche. Se trata de ‘Won’t You Be My Neighbor’.

La canción fue la sintonía de ‘Mister Rogers’ Neighborhood’, una serie infantil que se emitió en Estados Unidos entre 1968 y 2001. Lady Gaga, que nació en 1986, aparece en un tráiler explicando cómo le influyó la serie, y al final del mismo la vemos interpretar, ya sin voces de fondo, la canción. Según la nota de prensa, su versión trata de recuperar valores «como el cuidado, la conexión y la sensación de pertenencia».

- Publicidad -

La campaña busca volver a unir a la gente porque «América es mejor cuando somos buenos vecinos». La campaña del año anterior de Rocket recuperaba el clásico de John Denver, ‘Take Me Home, Country Roads‘.





Podcast: ‘Mayhem’: la era menos caótica de Lady Gaga