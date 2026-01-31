Últimos PACKS de viejos Anuarios

En los próximos días el PACK de viejos Anuarios (2022, 2023 y 2024) desaparecerá de nuestra tienda por falta de existencias, en concreto de la edición 2022. Aunque este PACK ha lucido agotado en la tienda durante los últimos días, hemos rescatado las últimas copias decentes de la edición 2022 para su distribución, del fondo de una caja. Puede ser, por tanto, tu última oportunidad de completar tu colección JENESAISPOP. Asimismo, en próximos días, los gastos de envío dejarán de ser gratis para compras superiores a 20 euros, una vez terminada la campaña del Anuario 2025. JENESAISPOP agradece al público su fidelidad un año más y trabaja ya en el Anuario 2026.