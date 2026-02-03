Muere Chuck Negron, miembro fundador de Three Dog Night

Chuck Negron, cofundador y cantante de la banda Three Dog Night, ha fallecido a los 83 años en su residencia de California. Este había estado atravesando un cuadro de insuficiencia cardíaca durante los últimos meses y padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) desde hace tres décadas.

En 1967, Negron fundó Three Dog Night junto a Danny Hutton y Cory Wells, consolidándose en los años siguientes como una de las bandas más importantes del rock estadounidense de finales de los 60 y principios de los 70. Su álbum debut, de 1968, llegó a ser platino.

- Publicidad -

Negron poseía una inconfundible voz, inmortalizada en algunas de las canciones más conocidas de la banda, tales como ‘Joy To The World’, ‘One (Is The Loneliest Number)’ o ‘Easy To Be Hard’. En total, Three Dog Night llegaron a colocar 21 canciones en el Top 40 de Billboard y 11 dentro del Top 10.

El resto de discos de la banda también gozaron de un cierto éxito comercial, hasta la disolución del grupo a mediados de los 70. Negron pasó por una etapa inestable alrededor de esta época a causa de las adicciones, pero consiguió retomar el camino musical en los años 90 con una carrera en solitario.