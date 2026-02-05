Taylor Swift, a punto de lanzar vídeo para ‘Opalite’

Taylor Swift ha confirmado que el videoclip de ‘Opalite’ se estrenará este viernes 6 de febrero a las 8:00 horas (hora de Nueva York). Es decir, en España podrá verse a partir de las 14:00. El vídeo se estrenará primeramente en Apple Music y Spotify Premium y el domingo será subido a Youtube, informa PopCrave. Esta decisión se debe a que las visualizaciones de YouTube ya no computan en el recuento de Billboard desde enero de este año.

‘Opalite’ era el segundo single obvio de ‘The Life of a Showgirl’, ya que es el tema más escuchado del disco después de ‘The Fate of Ophelia’. En una encuesta de JENESAISPOP, ‘Opalite’ recibió el 65% de los votos frente al resto de canciones.

Swift, de momento, ha puesto a la venta una nueva edición física de ‘Opalite’, disponible durante 48 horas. Tras el lanzamiento de un CD, ahora puede adquirirse un vinilo cuya portada podría ser una captura del vídeo, aunque no está confirmado.

