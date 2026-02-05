Black Keys no se rinden y anuncian ‘Peaches!’

A pesar de la falta de impacto de sus últimos discos, Black Keys van a sacar otro disco tan pronto como ya. No, no son King Gizzard & the Lizard Wizard, pero atención a la frecuencia. Entre 2014 y 2019 no publicaron álbum de estudio, pero desde entonces, van 6 álbumes en un plazo inferior a 7 años.
Si el disco del año pasado se titulaba ‘No Rain, No Flowers’, el de este recuerda al hit de aquella banda de los 90 llamada Presidents of the USA. Su ‘Peaches!’ particular saldrá el 1 de mayo.
El single de presentación se llama ‘You Got to Lose’, está bien empapado de blues y su vídeo consiste en una actuación sorpresa en Memphis.
Esas prisas por sacar disco tienen mucho que ver con su situación personal. El álbum está marcado por el cáncer de esófago del padre de Dan Auerbach: «No sentíamos estar grabando un disco. Simplemente improvisamos, como si esto fuera para nosotros (…) Es realmente primitivo, grabado en un momento en que todos los nervios estaban a flor de piel, simplemente gritando. Estábamos pasando por muchas cosas, tratando de levantar el ánimo. Creo que la enfermedad de mi padre me hizo perder el control y solo quería gritar”.
Entre los títulos encontramos algunos más agresivos, como ‘Stop Arguing Over Me’ y otros de devoción, como ‘Nobody But You Baby’.
01 Where There’s Smoke, There’s Fire
02 Stop Arguing Over Me
03 Who’s Been Foolin’ You
04 It’s a Dream
05 Tomorrow Night
06 You Got to Lose
07 Tell Me You Love Me
08 She Does It Right
09 Fireman Ring the Bell
10 Nobody But You Baby