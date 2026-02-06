Pilar Alegría cierra campaña con Lu Demie; Azcón, con Los Meconios

Este domingo se celebran elecciones autonómicas en Aragón, según las encuestas marcadas por un fuerte avance de la ultraderecha. A la izquierda del PSOE, 3 de los partidos que llegaron a integrarse en Sumar (CHA, IU, Podemos) se presentan por separado, con pocas opciones según las encuestas, especialmente en las dos provincias más pequeñas, sobre todo Teruel. Jorge Pueyo (CHA) es quien más ha destacado en campaña, con virales con millones de visitas como este.

Pilar Alegría, candidata del PSOE y ex ministra de Educación, ha echado el resto recorriendo hospitales, parques de bomberos, pueblos de la España vaciada, bares, pastelerías, centros de ancianos… y también salas de conciertos. Si en ocasiones sorprendía la música que ha compartido, de Lady Gaga a Capital Cities pasando El y Ella dj’s -sobre todo a quien no se haya fijado en que es seguidora en Instagram de JENESAISPOP-, anoche subió imágenes de música en vivo.

En un evento de Juventudes Socialistas celebrado este jueves, que se apropiaba del meme «I’ve been PSOED», Alegría compartía imágenes de dos conciertos de artistas locales: el rapero kond3 y la artista zaragozana Lu Demie, que recomendamos hace unos años. Según el cartel, también estaban en el evento Valdivia y Las Macedonias.

En 2025, Lu Demie publicaba un interesante debut llamado ‘LA CALLEJA’, con influencias visibles de Rosalía, Judeline y The xx. Destacaban temas como ‘Buscando refugio’.

En la otra cara de la moneda, Jorge Azcón, favorito en las encuestas por el Partido Popular, cierra este viernes campaña con Feijóo, el agitador de ultraderecha Vito Quiles y una actuación de Los Meconios. El dúo, que actuó en un mitin de VOX en 2022, habla en sus letras de «volver al 36» y ha sido acusado de hacer apología del franquismo, la homofobia, el racismo y trivialización de la Guerra Civil.



