Gus: «La definición de pop cambia mucho»

Desde que salió de la universidad, Gus solo ha hecho música. Nacido en Venezuela y residiendo en Madrid desde 2021, el joven cantante y productor apuesta por un pop directo, sin rodeos, que bebe de la música italiana en sus melodías y de gigantes como The Weeknd o Aitana en su cuidada producción.

El venezolano acaba de lanzar el EP ‘QUIZÁS INCLUSO MAÑANA’, formado por 7 canciones que van desde el pop alternativo hasta las baladas acústicas. Sirve también como pieza de acompañamiento al proyecto que lanzó hace dos años, ‘Y SI SE ABREN LOS CIELOS’, pero eso ya nos lo cuenta él. Hablamos con Gus sobre el éxito temprano, la evolución de la figura del productor y la escena musical en Venezuela.

¿Tienes propósitos para 2026?

Tengo muchos. El año pasado viajé muchísimo y este quiero viajar más. Tiene un doble sentido, porque durante toda mi vida siempre he sido muy de rutina y sigo siendo así. El año pasado hice un esfuerzo constante de, si me decían ahorita vamos a un sitio, iba. Vente mañana a Barcelona a una asociación, vamos. Salir de la rutina. Acabé haciendo mucho eso y creo que las mejores cosas que hice el año pasado salieron de ahí, de aceptar planes y salir de la ciudad.

Cuando se te presentaban antes estas oportunidades, ¿no te apetecía tanto?

Sí, por ahí van los tiros. Prefiero mantenerme a mi ritmo, y terminaba diciendo que no a cosas de las que no sabía qué había al otro lado. El año pasado lo cambié y me fue increíble, pero sí, creo que mi propósito principal es viajar mucho y tomarme las cosas de forma más lenta.

Has elegido la industria correcta para eso (risas).

Sí, la mejor. Es cierto que hay un arte en hacer algo con cariño y lento. Es medio filosófico, pero quiero disfrutar lo que estoy haciendo porque se va muy rápido. Ayer era enero de 2025 y ahora estoy entrando en el 2026.

Me da la sensación de que para nuestra generación todo va muy rápido.

Yo creo que por eso tenemos la obligación de marcar el ritmo, porque si no se va.

Tu EP ha sido lo primero que he escuchado de ti. ¿Dirías que es un buen punto de entrada?

Creo que sí, sobre todo porque es variado, tiene distintos colores. Yo me sentiría a gusto con esa primera introducción mía.

Leí que cogiste el título de un tweet, ¿puede ser?

Sí. Hay un artista visual, creo que es argentino y montó una foto de un grafiti que hizo que decía: «Un día de estos, quizás incluso mañana». Y yo: ¡Guau! La explicación que le doy es que en 2024 saqué otro EP que se llama ‘Y SI SE ABREN LOS CIELOS’, entonces para mi hay una cara A y una cara B. Juntos son ‘Y SI SE ABREN LOS CIELOS, QUIZÁS INCLUSO MAÑANA’. ¿Y si lo mejor que te puede pasar llega mañana mismo? Nunca sabes cuándo va a llegar eso, ese milagro o esa bendición.

¿Te mola Lil Yachty? Tiene un disco… el de ‘Let’s Start Here’.

Claro, mi canción favorita es ‘drive me crazy’, que está en ese disco. Es una locura.

Está el interludio en el que dice: «You never know how close you are to success».

Por ahí va. Y no es solamente el éxito. O sea, ¿cuántas veces estás en tu vida, pasan los años y piensas que ese fue tu mejor momento? Que sin saberlo estabas en el mejor momento de tu vida.

Sí, era feliz y no lo sabía.

Entonces, como cualquier persona, estoy tratando de saber que estoy feliz, y voy bien.



Te llegó la música a raíz de ver MTV y escuchabas muchísimo rock. Ahora haces algo completamente diferente.

Sí, escuchaba muchísimo My Chemical Romance. Sí es cierto que la música en la que he estado trabajando en los últimos meses, desde octubre para acá, no termina de romper en My Chemical Romance, pero sí hay ciertos elementos que intento traer de vuelta, que si las guitarras, que si los drones… No sé, se mezcla todo un poco por ahí.

¿Cómo llegó el pop a tu vida?

Siempre ha estado. ¿Sabes qué pasa? Que la definición del pop cambia mucho porque, cuando yo era pequeño, el pop era rock. Y el pop siempre ha sido pop, siempre ha sido Backstreet Boys y Britney Spears, pero hubo una época en la que el rock era pop, después el rap era pop, después la música electrónica, y yo en cada uno de esos momentos como que mamaba mucho de eso. Cuando el rock era pop, me gustaba mucho el rock, y así. Vas agarrando cosas y lo traes en tu ADN.

Respecto al EP, ¿has tenido mano en la producción? Está superbién producido.

Siempre lo empiezo y lo termino. En el proceso del medio hay personas que me ayudan. Yo empecé como productor y sí he tratado de desarrollar nuevas habilidades en este último proceso que llevó al EP, y que me lo digas me complace.

¿Más cantante o productor?

Diría artista en general. ¿Ubicas Bon Iver? Últimamente, está sacando muchas colaboraciones en las que no canta, sino que sale su nombre porque él las produce. En algún momento de mi vida me gustaría también hacer eso, que pueda parecer Gus pero que de repente no tengo que que cantar sino simplemente ayudar en la producción.

Estamos en una época en la que los productores ya no pueden ser ignorados. Tienen personalidad propia y se les tiene más en cuenta.

Sí, como Tainy con el discazo de ‘DATA’. Ya no solamente están detrás, sino en la portada. Son el artista.

¿Te gustaría tener una posición así en la que cumples el papel de un DJ Khaled?

Sí, yo siempre me he sentido, gracias a Dios, desde que empecé a hacer música, que he estado rodeada de muchos compañeros. Siempre hemos hablado como en mini colectivos y me llevo muy bien con mis colegas de la música. Siempre estoy como aconsejando o dando mi opinión. Y me gusta un ese rol.

Empezaste a hacer música en Venezuela.

Sí, siempre me llamó la atención, pero a los 10 u 11 años fue cuando me pirateé el programa y empecé a ver en YouTube cómo se hacían bases de hip hop.

¿Tuviste formación académica o algo así?

No, de hecho, a mi papá de pequeño le gustaba mucho que yo jugase deportes. Él vio como mi corazón no estaba ahí. Iba al fútbol, pero no me encantaba. Un día, me vio jugar con unas baterías que estaban en casa de mi tío y entendió que quería hacer música. Me dijo: ¿Quieres que te metamos en clases de batería? Y dije que no. Desaproveché la oportunidad y años después me preguntaba por qué dije que no. Fue estupidísimo, pero la formación fue el oído. Honestamente, incluso a día de hoy no siento que esté muy instruido musicalmente, pero sí siento que tengo muy buen oído a la hora de necesitar acordes. A lo mejor tardo un poco más en ver exactamente cómo hacerlo, pero llego al sitio que quiero llegar.

Seguro que también tienes gente a alrededor con ese tipo de conocimientos más técnicos.

Sí, pasé los últimos tres años en Madrid viviendo con mi compi de piso, un artistazo que se llama Gomz. Es violinista, graduado de conservatorio. Le ponía unos acordes y le decía, ¿qué es esto? A él le tomaba dos segundos, y a mí una hora.

¿Había escena en tu ciudad de Venezuela?

No, nunca hubo por dos razones. Una era la situación del país. Cuando uno tiene como 12 o 13 años, pues no sabe. Me gustaba mucho patinar de pequeño. Entonces, sales, patinas, empiezas a ver cosas. Justo en ese momento, la situación del país alcanzó como un punto de ebullición muy fuerte. Y la escena que había en Venezuela en aquel momento era mucho de rock, en Caracas, la capital. Y como que si estuviste ahí, pues viviste eso, y si no, se acabó. Y la escena se convirtió en el éxodo de todas las personas.

Y te mudaste a Madrid en 2018.

Un poquito después, primero vivo en Estados Unidos y después acabo aquí en España. Allí hice ‘high school’ y la universidad. Justamente cuando mencionaste a Lil Yachty, yo estuve ahí en 2016, en la época guay del rap de Soundcloud. Ese sonido era muy de Florida. Me agarró el epicentro de esa movida. Y ya después fui a Madrid.

¿Cómo te acogieron la ciudad y la industria?

Aquí hay mucha escena. Bueno, yo llegué un poquito después de la pandemia, entonces justamente recuerdo que ya había una escena, pero la gente me decía que esto no era así antes de la pandemia. La gente me decía que esto empezó con el COVID,

que después de la pandemia como que Madrid se hizo como guay musicalmente. Me parece super guay lo que sucede aquí.

Hubo un rebote después de la pandemia: el doble de artistas, de festivales, de conciertos…

Y en todos lados, porque yo dejé de vivir en Maimi, pero todos los años paso tres meses allá porque mi familia sigue viviendo allí. Y se nota. Antes la música de Miami era Enrique Iglesias, Gente de Zona y de repente en 2022 para acá había una escena alternativa muy guay en Miami.



Cuando llegaste eras un artista independiente, y ahora estás con Universal. ¿Qué hiciste nada más llegar? ¿Ya te ganabas la vida como artista? ¿Tuviste que sobrevivir?

Estaba escuchando una entrevista de Bryan Cranston, el de ‘Breaking Bad’, y hablaba de que su orgullo más grande es que él nunca ha tenido un trabajo desde los 25 años que no fuese actuar. Lo que pasa es que su gran momento llegó a los 45, cuando hizo ‘Malcolm in the middle’, y después hizo ‘Breaking Bad’. La fama le llegó mucho más adelante, pero nunca hizo otra cosa que no fuese actuar, ya sea como doblaje de voz o qué se yo. Desde que yo estaba en la universad empecé a hacer música y me pagué los estudios, mis cuentas y desde entonces no he hecho más nada. Sí recuerdo mis primeros meses como estar perdido en una nueva ciudad y siempre hay un momento de transición raro. Caminaba mucho, no sé.

Además, en este campo es importante hacer piña, llevarte bien con la gente, ¿no?

Sí, pero yo no soy bueno haciendo piña por hacer piña. Ir a eventos de música a conocer gente por el hecho de conocer gente no se me da bien. Me da mucha pereza, pero si estamos en otro sitio que no tiene nada que ver con la música y resulta que tú también hacer música como que es guay, o incluso jugando al fútbol. He hecho más amigos en Madrid, de gente guay de la industria, jugando al fútbol que en un estudio.

¿Notaste un cambio o evolución en tu música tras estar en Madrid ?

Sí, muchísimo, porque me coincidió con llegar y empezar a tocar mucho en vivo. Hay muy buena escena de directos. Y ahí ves cómo la gente responde a las canciones, ves cómo tú respondes a las canciones. Eso cambia mucho tu mentalidad como productor y artista. Creo que eso me ayudó bastante más.

Siempre se dice que es algo que da mucha experiencia, pero luego hay artistas que no están tan acostumbrados.

Yo voy un poco por ahí en verdad, justamente con lo que decías antes de ser una especie de productor ejectivo. A mí me gusta más hacer música en el estudio que tocar en vivo, pero es un estímulo que te trae feedback de lo que estás haciendo.

Haciendo el EP, ¿qué has aprendido?

Ya lo sabía de siempre, pero fue hacer un hincapié en la simpleza, en aprender a hacer las cosas de la manera más simple posible para tratar de llevar el mensaje lo más directo posible, ya sea en la producción, en la letra… Menos es más. Que sea lo menos posible. Muy minimalista.

Bueno, podrías haber quitado más cosas (risas).

Quizás, pero es que una vez escuché como que… ¿Cuándo sabes que algo está listo? Cuando ya no puedes quitar nada más. Cuando ya no puedes apagar ningún sonido más. Ahí la canción ya está.

¿Usas las redes?¿Lo disfrutas?

Tengo semanas que más o menos. Llevo dos semanas raras porque en diciembre te vas de vacaciones, te desconectas un poco… Tengo que volver a reactivarlo. Y sobre el disfrute, estoy en un punto medio. Es necesario, pero no me gusta verlo como… Es un privilegio que las plataformas estén democratizadas, y tienes ahora el control en tus manos. Eso lo veo como algo lindo, pensar que estoy a un vídeo de que una nueva persona llegue a mi música. No lo tomo por sentado.

Luego también está la búsqueda del viral, etc.

Ahí es cuando siento que uno lo lleva como a un sitio negativo, porque ya no es genuino. Ya no se trata de ti, del proceso, sino de buscar una recompensa. Ahí es cuando te puedes quemar. Que a veces el viral puede llegar aunque tú no lo busques. De hecho, creo que parte de vivir, sea lo que sea que hagas, es oscilar entre un punto en el que te quemas y otro en el que no haces nada. El punto medio es donde estás como fluyendo, porque estás a un ritmo bueno de creatividad. Saber navegar es una habilidad muy fuerte.

¿Cómo ves tu carrera soñada?

Muy longeva. Tener 80 años y seguir haciendo esto. Hay una frase en chino -¿te imaginas que la digo en chino?- que es como una manera de maldecir a alguien: Ojalá tengas éxito joven. Es un insulto. Ojalá te vaya muy bien joven porque es el peor momento en el cual algo te puede ir bien, porque eres inmaduro, no lo disfrutas, no sabes lo que cuesta, y si te llega de sopetón… Como Bryan Cranston. Vas pagando las cuentas, las facturas, la renta, pero a los 45 hiciste un show de comedia y te fue bien. A los 50 y pico hiciste ‘Breaking Bad’ y te fue increíble. Estás disfrutando cada momento. Mi carrera soñada es hacer mi mejor obra en 15 años y en 30 una mejor que esa.

Justo en la música hay mucho edadismo para esas cosas.

Cuando digo carrera, puede ser cualquier cosa. A lo mejor dejo de cantar en 20 años, pero sigo produciendo, escribiendo. Te juro que todas las personas que admiro tienen ese hilo conductor de hacer todo tipo de cosas creativas: ropa, películas, música… y nunca se van. Siempre están ejercitando un músculo de su creatividad.