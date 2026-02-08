La preciosa historia de Beverly Glenn-Copeland y Elizabeth

Nuestro nuevo Disco de la Semana va a ser ‘Laughter in Summer’ de Beverly Glenn-Copeland. Diagnosticado con demencia en 2024, Beverly ha podido realizar el álbum junto a su pareja desde hace décadas, Elizabeth, y juntos lo presentarán en Primavera Sound. Les toca el sábado 6 de junio.

‘Laughter in Summer’ es una celebración del amor de pareja, del amor de su público, y también del propio repertorio de Beverly Glenn-Copeland, que tiene 82 años y ha publicado álbumes desde 1970. Artistas como Romy o Sam Smith han reconocido en Beverly una influencia musical fundamental, así como un activista de los derechos LGTBIQ+. En 2002 se reconoció como hombre trans.

- Publicidad -

La gran joya de su repertorio es ‘Keyboard Fantasies’ (1986), y hace verdadero honor a su nombre, como es visible en la espléndida ‘Let Us Dance’, una de las piezas más pop de aquel trabajo.

En este nuevo disco revisita aquel clásico perdido (como hace unos años hizo Arca), pero despojándolo de sus sintetizadores y de su carácter exótico. Abriendo y cerrando ‘Laughter in Summer’ en lo que ha llamado «movimiento 1» y «movimiento 2», ahora ‘Let Us Dance’ es una canción de pop de cámara, orquestada y delicada, que haría maravillas como banda sonora de una bonita película sobre el paso del tiempo. El álbum ha sido, en general, grabado en tomas únicas.

- Publicidad -

La petición «déjanos bailar» se convierte en una celebración de la libertad y en una reivindicación musical. La nota de prensa de PIAS habla muy poco de música: es un repaso de la historia de amor entre Elizabeth y Beverly, desde el día en que ella le vio actuar en un bar de Toronto, a los 19 años, sin saber quién era, quedando maravillada.

10 años después, le preguntaron si conocía a Beverly Glenn-Copeland y respondió que no, pero le pasaron 2 canciones, que escuchó compulsivamente mientras estaba embarazada, de las cuales decidió versionar ‘Hold On’. Comenzaron a colaborar en vivo y desde entonces no se han separado.

- Publicidad -

Elizabeth quiere «abiertamente que el mundo muestre amor a Glenn, que le muestre cómo le ven, cuánto le necesitan». Os dejamos también con un directo reciente de ‘Laughter in Summer’, otro de los temas de este álbum.



