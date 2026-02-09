Green Day evitaron «la agenda MAGA» en la Super Bowl

Antes de que Bad Bunny arrasara en el intermedio de la Super Bowl, dejando varios guiños políticos, hubo otra actuación. Green Day eran los encargados de abrir la tarde-noche con un medley de hits. En su caso, les concedieron 5 minutos.

5 minutos que dieron tanto de sí como para introducir fragmentos de ‘Good Riddance (Time of Your Life)’ (que sonó en versión orquestada instrumental durante un desfile), ‘Holiday’, ‘Boulevard of Broken Dreams’ y ‘American Idiot’. Dejaron de lado, por tanto, su gran hit de los 90, ‘Basket Case’, para decantarse por una reivindicación de su disco millonario de los 2000, ‘American Idiot’, que además celebró su 20º aniversario hace un par de años.

Eso sí, Billie Joe Armstrong renunció a incorporar la frase «I’m not part of the MAGA agenda» que sí ha pronunciado en conciertos recientes en burla al lema popularizado por Donald Trump, «Make America Great Again». Es decir, evitó el conflicto político, que le ha enfrentado al presidente de Estados Unidos en los últimos tiempos, apostando por la familiaridad del evento deportivo, para todos los públicos. Podéis ver la Super Bowl de Green Day en Youtube.

