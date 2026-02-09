Olivia Dean, Bruce Springsteen, paco te quiero… en el top 40 de JNSP

Martin mantiene el número 1 de JENESAISPOP una semana más, conteniendo a Harry Styles, que a su vez intercambia posiciones con Jessie Ware. Tras su presentación y triunfo en los Grammys, Olivia Dean es la entrada más fuerte, casi empatada con Bruce Springsteen. Otros que logran llegar al top 20 con María Escarmiento, Ladytron, Fcukers y paco te quiero.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|1
|1
|3
|Otro verano
|Martin
|Vota
|2
|3
|2
|2
|Aperture
|Harry Styles
|Vota
|3
|2
|2
|2
|I Could Get Used to This
|Jessie Ware
|Vota
|4
|4
|1
|16
|Nuevos recuerdos
|Martin
|Vota
|5
|–
|5
|1
|So Easy (To Fall In Love)
|Olivia Dean
|Vota
|6
|–
|6
|1
|Streets of Minneapolis
|Bruce Springsteen
|Vota
|7
|6
|1
|4
|Talk to Me
|Robyn
|Vota
|8
|7
|4
|4
|I Just Might
|Bruno Mars
|Vota
|9
|5
|5
|2
|Opening Night
|Arctic Monkeys
|Vota
|10
|13
|5
|3
|Orange County
|Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson
|Vota
|11
|14
|11
|2
|Pretty Face
|Robbie Williams
|Vota
|12
|–
|12
|1
|Son de amores
|María Escarmiento
|Vota
|13
|21
|13
|2
|Prayer
|Tove Styrke
|Vota
|14
|10
|6
|3
|2SIDED
|Arlo Parks
|Vota
|15
|11
|8
|3
|TENTACION
|Ralphie Choo
|Vota
|16
|–
|16
|1
|Caught in the Blink of an Eye
|Ladytron
|Vota
|17
|9
|7
|4
|Make-Up is a Lie
|Morrissey
|Vota
|18
|8
|2
|5
|Despierto amándote
|Miranda!, bailamamá
|Vota
|19
|–
|19
|1
|L.U.C.K.Y.
|Fcukers
|Vota
|20
|–
|20
|1
|sólo contigo
|paco te quiero
|Vota
|21
|12
|11
|3
|Where’s My Phone?
|Mitski
|Vota
|22
|15
|6
|6
|En la noche más fría
|Guitarricadelafuente
|Vota
|23
|20
|1
|13
|La Perla
|Rosalía
|Vota
|24
|33
|24
|2
|Beat Yourself Up
|Charlie Puth
|Vota
|25
|24
|15
|4
|Dance the Pain Away
|Haute & Freddy
|Vota
|26
|18
|1
|14
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|Vota
|27
|22
|5
|53
|M.A.P.S.
|Amaia
|Vota
|28
|39
|28
|2
|llevan2 tu ropa
|BLAYA
|Vota
|29
|16
|1
|8
|Madeline
|Lily Allen
|Vota
|30
|17
|3
|5
|Bomba de amor
|Luna Ki
|Vota
|31
|25
|17
|4
|Punk Rocky
|A$AP Rocky
|Vota
|32
|30
|2
|18
|com você
|Judeline, Amaia
|Vota
|33
|29
|27
|3
|Zombie
|YUNGBLUD, The Smashing Pumpkins
|Vota
|34
|–
|34
|1
|Tonto
|Parquesvr
|Vota
|35
|32
|3
|7
|CHANEL
|Tyla
|Vota
|36
|34
|34
|2
|Los asombros
|Nacho Vegas
|Vota
|37
|23
|12
|4
|Hit My Head All Day
|Dry Cleaning
|Vota
|38
|37
|33
|3
|Stonefly
|Maria Somerville
|Vota
|39
|27
|7
|6
|La primera vez que te vi
|Vicente Navarro
|Vota
|40
|38
|3
|12
|Dopamine
|Robyn
|Vota
|Candidatos
|Canción
|Artista
|–
|Ya no llueve
|dani dicostas
|Vota
|–
|Let Us Dance (Movement One)
|Beverly Glenn-Copeland
|Vota
|–
|The Scythe
|The Last Dinner Party
|Vota
|–
|Opalite
|Taylor Swift
|Vota
|–
|Homewrecker
|sombr
|Vota
|–
|DANCE…
|Slayyyter
|Vota
|–
|Immortal Love
|MIKA
|Vota
|–
|A veces
|Ana Torroja
|Vota
|–
|Que no nos pase como a Los Javis
|L Kan
|Vota
|–
|Pela minha voz
|Carminho
|Vota
