Olivia Dean, Bruce Springsteen, paco te quiero… en el top 40 de JNSP

Sebas E. Alonso
Por Sebas E. Alonso

Martin mantiene el número 1 de JENESAISPOP una semana más, conteniendo a Harry Styles, que a su vez intercambia posiciones con Jessie Ware. Tras su presentación y triunfo en los Grammys, Olivia Dean es la entrada más fuerte, casi empatada con Bruce Springsteen. Otros que logran llegar al top 20 con María Escarmiento, Ladytron, Fcukers y paco te quiero.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 3 Otro verano Martin Vota
2 3 2 2 Aperture Harry Styles Vota
3 2 2 2 I Could Get Used to This Jessie Ware Vota
4 4 1 16 Nuevos recuerdos Martin Vota
5 5 1 So Easy (To Fall In Love) Olivia Dean Vota
6 6 1 Streets of Minneapolis Bruce Springsteen Vota
7 6 1 4 Talk to Me Robyn Vota
8 7 4 4 I Just Might Bruno Mars Vota
9 5 5 2 Opening Night Arctic Monkeys Vota
10 13 5 3 Orange County Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson Vota
11 14 11 2 Pretty Face Robbie Williams Vota
12 12 1 Son de amores María Escarmiento Vota
13 21 13 2 Prayer Tove Styrke Vota
14 10 6 3 2SIDED Arlo Parks Vota
15 11 8 3 TENTACION Ralphie Choo Vota
16 16 1 Caught in the Blink of an Eye Ladytron Vota
17 9 7 4 Make-Up is a Lie Morrissey Vota
18 8 2 5 Despierto amándote Miranda!, bailamamá Vota
19 19 1 L.U.C.K.Y. Fcukers Vota
20 20 1 sólo contigo paco te quiero Vota
21 12 11 3 Where’s My Phone? Mitski Vota
22 15 6 6 En la noche más fría Guitarricadelafuente Vota
23 20 1 13 La Perla Rosalía Vota
24 33 24 2 Beat Yourself Up Charlie Puth Vota
25 24 15 4 Dance the Pain Away Haute & Freddy Vota
26 18 1 14 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor Vota
27 22 5 53 M.A.P.S. Amaia Vota
28 39 28 2 llevan2 tu ropa BLAYA Vota
29 16 1 8 Madeline Lily Allen Vota
30 17 3 5 Bomba de amor Luna Ki Vota
31 25 17 4 Punk Rocky A$AP Rocky Vota
32 30 2 18 com você Judeline, Amaia Vota
33 29 27 3 Zombie YUNGBLUD, The Smashing Pumpkins Vota
34 34 1 Tonto Parquesvr Vota
35 32 3 7 CHANEL Tyla Vota
36 34 34 2 Los asombros Nacho Vegas Vota
37 23 12 4 Hit My Head All Day Dry Cleaning Vota
38 37 33 3 Stonefly Maria Somerville Vota
39 27 7 6 La primera vez que te vi Vicente Navarro Vota
40 38 3 12 Dopamine Robyn Vota
Candidatos Canción Artista
Ya no llueve dani dicostas Vota
Let Us Dance (Movement One) Beverly Glenn-Copeland Vota
The Scythe The Last Dinner Party Vota
Opalite Taylor Swift Vota
Homewrecker sombr Vota
DANCE… Slayyyter Vota
Immortal Love MIKA Vota
A veces Ana Torroja Vota
Que no nos pase como a Los Javis L Kan Vota
Pela minha voz Carminho Vota

