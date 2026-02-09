Muere Rafael Amador, de Pata Negra y Veneno, a los 65 años

Rafael Amador, guitarrista, compositor, cantaor y pionero del flamenco fusión como miembro de los grupos Pata Negra y Veneno, ha fallecido en Sevilla a los 65 años. Así lo ha informado su familia a EFE. Este estaba acompañado de su hermano Diego Amador, su hijo Rafael y «muchos seres queridos».

La vida musical de Rafael siempre ha estado ligada a la de su hermano, Raimundo Amador, ambos siendo grupos del visionario grupo Pata Negra, conocidos por su fusión del flamenco, el blues y el rock. Kiko Veneno también ha sido una de las figuras clave de su carrera, al formar ambos hermanos parte de la banda Veneno, artífices del clásico de 1977 del mismo nombre.

Al año siguiente, Rafael fundó Pata Negra, actuando como principal compositor y dando lugar a varios trabajos, como ‘Blues de la Frontera’ (1987), ‘Guitarras Callejeras’ (1985) y ‘Rock Gitano’ (1982). El último concierto del grupo tuvo lugar en la sala Zeleste de Barcelona en 1989, consagrándose como una de las bandas más importantes para el flamenco fusión.

Durante los años siguientes, Rafael continuó su carrera en solitario, pero manteniendo el nombre de Pata Negra en sus proyectos. Llegó a publicar los discos ‘Inspiración y locura’ (1990) y ‘Como una vara verde’ (1995). En 2015, recibió un homenaje a su trayectoria en el que participaron sus hermanos Raimundo y Diego, Kiko Veneno, Tomasito, Diego Carrasco y Esperanza Fernández, entre otros.