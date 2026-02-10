Chappell Roan rompe con su agencia por sus lazos con Epstein

Chappell Roan y Wednesday se encuentran entre los artistas que han comunicado el cese de su relación con la agencia Wasserman, después de que el nombre de su director, Casey Wasserman, figure en los miles de documentos publicados de los archivos de Epstein.

«A partir de hoy, ya no estoy representada por Wasserman, la agencia de talentos dirigida por Casey Wasserman», ha declarado Roan en un comunicado, añadiendo que «ningún artista, agente o empleado debería verse jamás obligado a defender o pasar por alto acciones que entran en un conflicto tan profundo con nuestros propios valores morales».

Wednesday, la banda de indie-rock liderada por Karly Hartzman y MJ Lenderman, ha escrito que «seguir estando representados por una empresa dirigida por y que lleva el nombre de Casey Wasserman va en contra de nuestros valores y no puede continuar». También Beach Bunny y Chelsea Cutler han puesto fin a su relación profesional con Wasserman. «En un momento en el que muchos de nosotros nos sentimos especialmente enfadados, impotentes y agotados por el clima de nuestro país, simplemente resulta incongruente con mis valores no alzar la voz ni tomar medidas», ha indicado Cutler en un comunicado.

La agencia Wasserman incluye clientes del tamaño de Ed Sheeran, Coldplay, Imagine Dragons, Lorde y Pharrell Williams. Además, Wasserman es el presidente de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y ya ha recibido llamados para que dimita del cargo.

Wasserman ha declarado que «lamenta profundamente» los mensajes «ligones» que intercambió con Ghislaine Maxwell en 2002, pero ha explicado que tuvieron lugar «hace más de dos décadas, mucho antes de que salieran a la luz sus horribles crímenes».

Maxwell cumple actualmente una condena de 20 años de prisión por reclutar y traficar a adolescentes con el objetivo de que Jeffrey Epstein abusara sexualmente de ellas. Epstein se suicidó en 2019 mientras estaba bajo custodia federal.

Wasserman ha subrayado, además, que «nunca ha tenido una relación personal ni comercial con Jeffrey Epstein», y que su vínculo con Epstein y Maxwell se limita a un viaje humanitario que realizó en 2002 como parte de una delegación de la Fundación Clinton.