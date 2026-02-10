MUNA vuelven obsesivas y ochenteras tras 4 años

MUNA ha hecho de rogar a sus seguidores con el sucesor de su tercer álbum homónimo, publicado en 2022 a través de Saddest Factory, el sello de Phoebe Bridgers. Han pasado ya cuatro años desde aquello, pero el trío estadounidense formado por Katie Gavin, Josette Maskin y Naomi McPherson, que tanto ha significado para la juventud queer durante la última década, tiene por fin nuevo disco entre manos.

‘Dancing on the Wall’ se publicará el 8 de mayo y se presenta como un álbum a la vez «íntimo y espectacular», que propone un «universo pop construido con ingenio» y funciona como «banda sonora para corazones que arden mientras observan el caos a su alrededor».

El disco, sigue la nota de prensa oficial, «canaliza la ansiedad de vivir en un Los Ángeles marcado por la tensión política, el deterioro ambiental y las presiones silenciosas de la precariedad millennial», y en lo musical combinará «paisajes sonoros eufóricos con una narrativa cercana y afilada».

Cumple esa descripción el sonido del primer adelanto de ‘Dancing on the Wall’, el corte titular, que brilla recreando la estética de la radiofórmula synth-pop ochentera. Derrochando melodía y elegancia sintética, la canción invita al baile mientras describe el enganche a una persona emocionalmente inaccesible a la que MUNA no consigue renunciar. «Sé cómo hacerme daño contigo», canta Gavin en la letra, atrapada en un bucle emocional tan perjudicial como adictivo.

Tracklist:

1. It Gets So Hot

2. Dancing On The Wall

3. Eastside Girls

4. Wannabeher

5. On Call

6. So What

7. Party’s Over

8. Big Stick

9. Mary Jane

10. Girl’s Girl

11. …Unless

12. Why Do I Get A Good Feeling

13. Buzzkiller

