VIDA 2026 se completa con Lia Kali, Mujeres, Yung Prado…

VIDA ha completado su cartel de 2026 con las incorporaciones de Lia Kali, La Lom, Cassius, Myd, Yung Prado, Mujeres, Modern Woman, Triquell, Svsto, Edna Bravo y Lecocq. El festival, que contará con artistas como Fatboy Slim, Ralphie Choo o Amaia, se celebrará del 2 al 4 de julio en Vilanova i la Geltrú.

El cartel de VIDA 2026 combina talento internacional, escena local y descubrimiento musical. Es por ello que la nueva tanda de artistas se suma a los nombres ya confirmados: Ralphie Choo, Guitarricadelafuente, Amaia, Fatboy Slim, Saint Étienne, Maria Arnal, Yerai Cortés, Charlotte Cardin y Nu Genea, entre otros. Todavía no se conoce quién protagonizará el concierto inaugural del evento.

Solo quedan menos de 1000 abonos a la venta. Los últimos están disponibles en la web del festival, en la que también se pueden adquirir las entradas de día.

El lema de este año en el VIDA se trata de IMAGINE, una «palabra universal que nos acompaña desde hace generaciones» y que no es solo «una canción icónica». En coherencia con ese espíritu, el festival adopta una imagen gráfica moderna, seria y elegante. Como el mítico White Album o la portada de Imagine, el blanco se convierte en el color central del VIDA 2026.